Семь лучших сериалов 2020 года по мотивам самых популярных книг

«Я исчезну во тьме. Дело об «Убийце из Золотого штата»» Мишель Макнамара — сериал «Я исчезну во тьме»

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Летом на HBO вышел документальный сериал из шести эпизодов «Я исчезну во тьме» — жуткий, но потрясающе удерживающий внимание. Он основан на книге Мишель Макнамара — и от истории бегут мурашки…

Писательница и интернет-детектив несколько лет посвятила расследованию преступлений маньяка из Калифорнии, убившего десятки человек. Она провела множество интервью с жертвами и детективами, изучила материалы дела и выезжала на места событий, написала эту книгу, а потом… внезапно умерла при загадочных и спорных обстоятельствах — якобы от передозировки лекарствами. Для тех, кто любит пощекотать себе нервы, — сначала книга, потом сериал!

«О дивный новый мир», Олдос Хаксли — сериал «Дивный новый мир»

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Классическая антиутопия, ставшая эталоном жанра, — о мире, разделенном на касты. Там нет страданий, голода, нужды и переживаний. А еще нет родителей, любви и каких-либо привязанностей. Малейшие сомнения можно заглушить легальными наркотиками, жажду приключений — поездками к «дикарям» и интерактивным кинотеатром, потребность в близости — сексом «по талонам».

Но не всем нравится жить в этом чудесном мире… Если роман вы уже читали, то советуем посмотреть сериал «Дивный новый мир», основанный на книге, но с «поправками» на современность. Очень занятно!

«Ты должна была знать», Джин Ханфф Корелиц — сериал «Отыграть назад»

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Захватывающий роман рассказывает об успешном психологе, которая счастлива замужем и считает, что определенные навыки помогают «раскусить» человека при первой встрече — нужно только сделать верный выбор! Она даже пишет книгу об этом. Но однажды женщина возвращается домой, а там полиция…

Оказывается, своего мужа она совсем не знала. Неплохая завязка, правда? Сериал «Отыграть назад» по мотивам романа выйдет в конце октября, так что пока можно почитать книгу, а потом насладиться захватывающим сюжетом на экране — тем более, что главные роли исполнили Николь Кидман и Хью Грант.

«Нормальные люди», Салли Руни — сериал «Нормальные люди»

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О книге Салли Руни говорят все! Впрочем, об ирландском сериале тоже… Неудивительно — трогательная и чувственная история любви двух подростков стала своего рода энциклопедией современный отношений. Многие узнали себя — даже те, кто намного старше и опытнее героев. Страх близости, неумение разговаривать, опасение быть отвергнутым, противоречие между чувством к одному человеку и тягой к свободе…

Узнаете себя хоть чуть-чуть? Тогда и книга, и сериал вам понравятся. Не говоря уже об очень горячих сценах, которые сами по себе прекрасны.

«И повсюду тлеют пожары», Cелеста Инг — сериал «И повсюду тлеют пожары»

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Селеста Инг — талантливая писательница, которую открыла миру Риз Уизерспун, написав о романе «И повсюду тлеют пожары» в своем книжном клубе в Instagram. Потом Риз выкупила права на экранизацию этой книги — и вскоре вышел провокационный сериал о двух женщинах, которые живут в тихом идеальном городке, — истинное воплощение благополучной Америки. Одна из них богата и играет по правилам своего окружения, даже сексом занимаясь по расписанию, а у другой нет ничего, кроме свободы… Завязка сюжета неспешная и обстоятельная, но в один момент события начинают разворачиваться стремительно!

«Чужак», Стивен Кинг — сериал «Чужак»

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Романы Стивена Кинга — это классика жанра. В центре повествования «Чужака" — мужчина, обвиняемый в убийстве ребенка. Полиция обнаружила его отпечатки пальцев, и на первый взгляд все предельно ясно. Однако, судя по камерам наблюдения, в момент убийства он был далеко от места преступления… Многие фанаты Кинга считают, что эта книга — одна из лучших в библиографии писателя, поэтому стоит прочитать ее прежде, чем перейти к сериалу.

«Белгравия», Джулиан Феллоуз — сериал «Белгравия»

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Если вы до сих пор скучаете по «Аббатству Даунтон», то книга и сериал «Белгравия» приятно вас порадуют. Середина 19 века, аристократический Лондон, страсти и интриги, скрывающиеся за внешней чопорностью и хорошими манерами. Это история о том, какие запоздалые последствия порой могут иметь жестокие и несправедливые поступки…