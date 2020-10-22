Джаред Лето вновь сыграет Джокера в «Лиге справедливости»

Актер Джаред Лето вновь сыграет роль Джокера в фильме режиссера Зака Снайдера «Лига справедливости». Об этом информирует портал Gazeta.ru.
Отмечается, что солист группы Thirty Seconds to Mars будет участвовать в съемках боевика, которые проходят в настоящее время. Предполагается, что события, происходящие в фильме «Отряд самоубийц», где Лето впервые сыграл героя комиксов DC, отразятся на сюжете «Лиги справедливости».
В новом фильме также сыграют Бен Аффлек (Бэтмен), Эмбер Херд (Харли Квинн) и Рэй Фишер (Киборг).
Смотрите трейлер фильма ниже!