Джаред Лето вновь сыграет Джокера в «Лиге справедливости»

Отмечается, что солист группы Thirty Seconds to Mars будет участвовать в съемках боевика, которые проходят в настоящее время. Предполагается, что события, происходящие в фильме «Отряд самоубийц», где Лето впервые сыграл героя комиксов DC, отразятся на сюжете «Лиги справедливости».