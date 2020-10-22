Нюша надела купальник с таким пикантным вырезом, что поклонники забыли, как дышать

Так, певица похвасталась в Инстаграме припасённым горячим снимком в голубом купальнике, накрасив веки тенями такого же оттенка, пишет Лайф.

Нюша позировала на фоне неба, собрав волосы в высокий пучок и поставив руки на талию, чтобы было лучше видно изгибы стройной фигуры. Особое место на снимке отведено зоне декольте, которая с такого ракурса видно идеально.

При этом в описании указано, что откровенный купальник сделан из весьма необычной ткани: «на 78% состоит из ненужных рыболовных сетей и прочих переработанных материалов». Артистка нередко касается в своих постах проблем, связанных с экологией, и в одном из них высказала свою позицию по этому поводу. Певица заявила, что старается «никого и никогда не осуждать», принимать ошибки и работать над ними.

«Я за изучение и развитие технологий, научных и экологически обоснованных. За широкое мировое освещение и распространение открытий — как в технологической области, так и в сфере их экологической безопасности. Зачастую мы наблюдаем и ответную реакцию на свою интеграцию в пространство нашей Земли. Она не яростна — планета нас любит! Но чем агрессивней наша «цивилизация», тем неуютней нашей Земле и болезненней ответ и для неё, и для нас», - говорит Нюша.