На летней резине по снегу: бывшие участники «Дома-2» чудом остались живы после аварии в Москве

Если коротко: Рома вел машину по левому ряду на скорости 180-220 км/ч (по словам матери Тани). Автомобиль попал в снежную яму и его закрутило на скользкой дороге.

Снег стал неожиданностью для водителя: в Питере ведь его не было. Поэтому ребята и ехали на летней резине... В итоге черный Маришкин «мерс» очень сильно помят. Знающие люди говорят, что восстановить его всё-таки можно, но дорого.

Марина обиделась

Марина тяжело пережила аварию (не забывая, правда, снимать сторис для Instagram). Она обиделась на бесшабашного мужа и теперь с ним не разговаривает. Девушка ведь долго копила на машину, а Рома со стажем вождения 5 месяцев так быстро ее разбил!

С другой стороны, в такие сложные моменты надо поддерживать друг друга. Зрители пишут Марине: «На что обиделась-то? Вы живы — это главное. Тебе нужно поддержать своего мужчину в этот нелегкий период. Цените чувства людей — это важнее, чем металл!»

Мать Таня говорит, что Рома очень уж любит быструю езду. Ему неоднократно приходили штрафы за превышение скорости. Вот и доездился!

Предчувствие

Что интересно, Рома и Марина словно предвидели опасность. Рома пишет:

«Что у меня, что и у Марины было предчувствие, что что-то не так. Как будто нужно было остаться еще на один день. А мы торопились домой, чтобы поспать в нормальных условиях. Слушайте свой внутренний голос!»

Рома благодарит всевышнего

Роман корит себя за произошедшее, обещает больше не гонять на летней резине по снегу и благодарит высшие силы за то, что взяли деньгами.

«Я благодарю нашего ангела Хранителя за то, что мы остались ЖИВЫ! Бог уберег нас. Страшно от одной лишь мысли, что всё могло быть по-другому. Пусть это для всех будет уроком!

Не нужно торопиться! Не важно куда: домой или еще куда-то. Лучше поехать медленно, без лишней суеты. Зато безопасно!»

Подписчики советуют ребятам раздать милостыню малоимущим за то, что обошлись испугом. Пожертвовать какую-нибудь сумму хоть троим нуждающимся.