Скандал на шоу «Ледниковый период»: зрители требуют выгнать Влада Топалова из-за его аморального поведения

Сообщается, что зрители недовольны тем, что артист проявляет излишнюю нежность к своей партнерше по льду Елене Ильиных - слишком часто позволяет себе целовать фигуристку.

Топалов заявил, что делал он это исключительно для того, чтобы их пара на льду смотрелась интереснее. Супруга артиста, телеведущая Регина Тодоренко, также принимает участие в «Ледниковом периоде».