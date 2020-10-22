Скандал на шоу «Ледниковый период»: зрители требуют выгнать Влада Топалова из-за его аморального поведения

Зрители российского шоу «Ледниковый период» на Первом канале требуют выгнать Влада Топалова, одного из участников передачи. Об этом сообщает портал ctnews.ru.
Сообщается, что зрители недовольны тем, что артист проявляет излишнюю нежность к своей партнерше по льду Елене Ильиных - слишком часто позволяет себе целовать фигуристку.
Топалов заявил, что делал он это исключительно для того, чтобы их пара на льду смотрелась интереснее. Супруга артиста, телеведущая Регина Тодоренко, также принимает участие в «Ледниковом периоде».