20 признаков того, что вы попали на деревенскую дискотеку конца 90-х

Были ли вы когда-нибудь на деревенской дискотеке? В те самые годы, когда Россия стала уже не только матушкой, деревенская дискотека была особенной. Вот ее типичные признаки:
- Самая важная публика добирается до места действия на мотоциклах Иж-«Планета», Иж-«Юпитер 5», «Восход». Юноши приезжают на «Минсках». Усатые работники совхоза громко прибывают на «Уралах», пишет Яндекс Дзен.
- Если на мотоцикле прибывает юноша с девушкой, то это добавляет 3 балла к важности (причем обоим).
- Считается неприличным сразу же заходить в клуб. Сначала нужно некоторое время провести возле клуба на лавочке, выщелкать полкармана семечек, выпить некоторую часть жижи из бутылки, передаваемую по кругу.
- Лица женского пола на улице, как правило, не задерживаются, они сразу проходят в танцевальный зал, где перед большими зеркалами наводят последние штрихи своего вечернего туалета.
- Лицо городской наружности запросто может посетить дискотеку, но только если у него есть «поручитель» из числа деревенских, который даст зуб, что пацан нормальный. В качестве доказательства нормальности нужно пожать руку всем, кто сидит на лавочке и на крыльце.
- Мужчины заходят в дискотечный зал с улицы только после команды - «Ну, чё, пойдем».
- В зависимости от целей посещения дискотеки, лица мужского пола имеют соответствующий наряд. Если произвести впечатление - то джинсы, если постоять для компании - любые штаны и чистая футболка (или куртка, если холодно).
- Иногда бывает, что нужно танцевать медляк. Для этого лица обоих полов заранее брызгают себя мамкиными (папкиными) духами (или подаренным на день рождения дезодорантом) и жуют жвачку «Стиморол».
- На дискотеке можно не танцевать. Можно просто стоять в углу (сидеть в углу), но с важным видом, типа, я сюда не для того пришел.
- Если лицо мужского пола выходит на потанцевать, то первую минуту его лицо должно показывать, что он делает это чисто по приколу. Ну, а потом все про него забывают.
- Самый суровый молодой человек в самый разгар веселья обычно подходит к работнице клуба, которая играет звуком и меняет кассету, и предлагает ей поставить его записи. Крайне не рекомендуется это делать при проигрывании музыкальных композиций «Руки вверх» и «Иванушки Интернешнл». Чем более уважаемый молодой человек, тем больше шансов, что поставят его кассету с «Мистером Кредо».
- В некоторых символичных местах песни (припевах) принято поднимать руки вверх и кричать слова из припева (например, «Фааааааяяя!»). Данным действием поднимается «корпоративный дух» всех танцующих.
- Обязательно есть момент, когда в клуб входит пьяненький дяденька-переросток с усами и начинает демонстрировать танцевальные па, веселя публику своими нелепыми движениями, как бы пародируя Сергея Минаева.
- Примерно во второй половине дискотеки в памяти вдруг начинают всплывать старые обиды. Всё чаще можно услышать фразы «Пойдем, выйдем!» и «Ты чё, на!». В принципе, это является неотделимой частью дискотеки, как выкуп невесты на свадьбе.
- В один момент мужская часть дискотеки покидает мероприятие, дабы организовать дебаты за клубом. А девушки и девочки продолжают веселиться, с упоением глядя на крутящийся зеркальный шар и мигающие разноцветные лампочки.
- Как правило, дебаты за клубом заканчиваются одинаково - побежденных либо несут домой со словами «скажи родокам, что сам упал», либо происходит всеобщее братание с распитием и обниманием, как в итальянских криминальных фильмах.
- Окончание дискотеки обычно сопровождается возгласами неодобрения и поисками по углам своих спортивных курток.
- А на улице в это время мотоциклы уже ревут моторами и готовятся к ночному разъезду.
- Стоит аромат курева, выхлопных газов, одеколона и навоза (так как ферма не далеко). Но это создает своеобразную романтичную атмосферу, в которой влюбленные Ромео и Джульетта мчатся вдаль на одном мотоцикле, совершенно забыв о технике безопасности перемещения на мототранспортном средстве.
- Красивые девушки с не очень высокими моральными взглядами добираются до дома с кем-нибудь на мотоцикле (иногда дорога может занимать временной интервал «до утра»). А те, кого природа не одарила характеристиками, или же они приходили с реальной целью потанцевать, идут небольшими кучками, гогоча и вспоминая забавные моменты из жизни посетителей дискотеки.