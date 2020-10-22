Чт, 22.10.2020
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20 признаков того, что вы попали на деревенскую дискотеку конца 90-х

Девяностые, снимок иллюстративный

ФОТО: Shutterstock

Были ли вы когда-нибудь на деревенской дискотеке? В те самые годы, когда Россия стала уже не только матушкой, деревенская дискотека была особенной. Вот ее типичные признаки:

  1. Самая важная публика добирается до места действия на мотоциклах Иж-«Планета», Иж-«Юпитер 5», «Восход». Юноши приезжают на «Минсках». Усатые работники совхоза громко прибывают на «Уралах», пишет Яндекс Дзен
  2. Если на мотоцикле прибывает юноша с девушкой, то это добавляет 3 балла к важности (причем обоим).
  3. Считается неприличным сразу же заходить в клуб. Сначала нужно некоторое время провести возле клуба на лавочке, выщелкать полкармана семечек, выпить некоторую часть жижи из бутылки, передаваемую по кругу.
  4. Лица женского пола на улице, как правило, не задерживаются, они сразу проходят в танцевальный зал, где перед большими зеркалами наводят последние штрихи своего вечернего туалета.
  5. Лицо городской наружности запросто может посетить дискотеку, но только если у него есть «поручитель» из числа деревенских, который даст зуб, что пацан нормальный. В качестве доказательства нормальности нужно пожать руку всем, кто сидит на лавочке и на крыльце.
  6. Мужчины заходят в дискотечный зал с улицы только после команды - «Ну, чё, пойдем».
  7. В зависимости от целей посещения дискотеки, лица мужского пола имеют соответствующий наряд. Если произвести впечатление - то джинсы, если постоять для компании - любые штаны и чистая футболка (или куртка, если холодно).
  8. Иногда бывает, что нужно танцевать медляк. Для этого лица обоих полов заранее брызгают себя мамкиными (папкиными) духами (или подаренным на день рождения дезодорантом) и жуют жвачку «Стиморол».
  9. На дискотеке можно не танцевать. Можно просто стоять в углу (сидеть в углу), но с важным видом, типа, я сюда не для того пришел.
  10. Если лицо мужского пола выходит на потанцевать, то первую минуту его лицо должно показывать, что он делает это чисто по приколу. Ну, а потом все про него забывают.
  11. Самый суровый молодой человек в самый разгар веселья обычно подходит к работнице клуба, которая играет звуком и меняет кассету, и предлагает ей поставить его записи. Крайне не рекомендуется это делать при проигрывании музыкальных композиций «Руки вверх» и «Иванушки Интернешнл». Чем более уважаемый молодой человек, тем больше шансов, что поставят его кассету с «Мистером Кредо».
  12. В некоторых символичных местах песни (припевах) принято поднимать руки вверх и кричать слова из припева (например, «Фааааааяяя!»). Данным действием поднимается «корпоративный дух» всех танцующих.
  13. Обязательно есть момент, когда в клуб входит пьяненький дяденька-переросток с усами и начинает демонстрировать танцевальные па, веселя публику своими нелепыми движениями, как бы пародируя Сергея Минаева.
  14. Примерно во второй половине дискотеки в памяти вдруг начинают всплывать старые обиды. Всё чаще можно услышать фразы «Пойдем, выйдем!» и «Ты чё, на!». В принципе, это является неотделимой частью дискотеки, как выкуп невесты на свадьбе.
  15. В один момент мужская часть дискотеки покидает мероприятие, дабы организовать дебаты за клубом. А девушки и девочки продолжают веселиться, с упоением глядя на крутящийся зеркальный шар и мигающие разноцветные лампочки.
  16. Как правило, дебаты за клубом заканчиваются одинаково - побежденных либо несут домой со словами «скажи родокам, что сам упал», либо происходит всеобщее братание с распитием и обниманием, как в итальянских криминальных фильмах.
  17. Окончание дискотеки обычно сопровождается возгласами неодобрения и поисками по углам своих спортивных курток.
  18. А на улице в это время мотоциклы уже ревут моторами и готовятся к ночному разъезду.
  19. Стоит аромат курева, выхлопных газов, одеколона и навоза (так как ферма не далеко). Но это создает своеобразную романтичную атмосферу, в которой влюбленные Ромео и Джульетта мчатся вдаль на одном мотоцикле, совершенно забыв о технике безопасности перемещения на мототранспортном средстве.
  20. Красивые девушки с не очень высокими моральными взглядами добираются до дома с кем-нибудь на мотоцикле (иногда дорога может занимать временной интервал «до утра»). А те, кого природа не одарила характеристиками, или же они приходили с реальной целью потанцевать, идут небольшими кучками, гогоча и вспоминая забавные моменты из жизни посетителей дискотеки.
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