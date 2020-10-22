Как распознать ложь по улыбке человека? Объясняет психолог

Даже если собеседник говорит о своей радости и улыбается во все 32 зуба, этот вовсе не указывает на его открытость. Зачастую такое проявление больше похоже на формальность или даже мольбу о помощи.

- Выражая настоящие эмоции, у человека образуются «мешочки» под глазами и напрягаются мышцы щек - именно по этим двум факторам можно определить, искренне ли собеседник вам улыбается, - отметил эксперт в беседе с Пятым каналом.

Фальшивая улыбка больше напоминает оскал. Ее часто можно увидеть у манекенщиц, стюардесс, представителей сферы услуг. Им положено улыбаться по регламенту.

Но данный факт вовсе не значит, что вас обманывают, просто улыбка здесь выступает как часть форменного стиля.

А вот если собеседник, который не пытается вам что-то продать или оказать услугу, начинает ухмыляться или улыбаться на одну сторону, то это эмоция презрения. Если при такой ухмылке сильно сжаты губы, то это «подавление стресса».