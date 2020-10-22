Константин Хабенский: «Моя жизнь и мое время уходят»

Не секрет, что для Константина Хабенского благотворительный фонд - одно из главных дел в жизни. «Раньше мы занимались только онкологией головного мозга, а теперь еще и спинного мозга. И возраст подопечных мы подняли до 25 лет. Мы продолжаем вести ребят, которым помогали, не бросаем их. В моей жизни были моменты, которые переворачивали все», - говорит артист.

По его словам, очень важно людям, которые столкнулись со страшным диагнозом, не опускать руки и верить в исцеление. Хабенский уверен - должен быть такой подход: ну, подумаешь, ты повалялся в больнице. Что ты с гипсом там повалялся, что с этой болезнью. «Иногда сталкиваешься действительно с чудесами... Это все вопрос веры. Я не говорю сейчас о религии. Это личная вера человека, личная воля, личное желание, которое, как бы мы ни смеялись над этим, материализуется. Есть девочка, которая до болезни занималась боксом и после вернулась в бокс. Она со своей болезнью не носилась, она пошла дальше. Многое зависит от отношения к этой страшной штуке. Наше общество поражено страхом онкологического заболевания», - говорит Константин.

Он понимает, что есть случаи совершенно безнадежные. Актер не скрывает, что тяжело переживает подобные вещи. Но не позволяет себе зацикливаться на своих чувствах, иначе не сможет работать. «Когда я не мог помочь ребенку, было тяжело невероятно. Я был наедине с этой болью и отчаянием», - цитируют его 7 Дней.

Теперь у него есть команда единомышленников. «Вот не поверите, это может показаться какой-то фантастической картинкой, но все, к кому я обращаюсь для помощи фонду, никогда не отказывают. Бывает отказ только в одном случае: «К сожалению, у меня работа в этот день, она не переносится. Там тоже люди, и они тоже ждут». Это или спектакль, или гастроли, или съемка, которую нельзя отменить», - радуется артист.

Рассказал он и о своей семье. «На карантине я провел очень много времени в семье. До этого график был таков, что дети видели меня в основном по скайпу или в какой-то видеоконференции. Когда я уходил, они спали, приходил - спали. А тут они, можно сказать, увидели меня при свете дня. Я считаю, что это большое достижение», - улыбается Хабенский.

Актер также поведал, почему не любит фотографироваться: «Такое время безумное, что из десяти человек, которые подходят с просьбой сфотографироваться, только один, дай Бог, скажет: «Мне нравится, что вы делаете. Как дела у вас? Всего вам самого хорошего». Один! Остальные просто подбегают фотографироваться. Я уверен и продолжаю настаивать на том, что фотография требует обоюдного согласия. Это момент, скажем так, какого-то этапа знакомства, когда вы пообщались с человеком. Вам хватило времени, чтобы возникло взаимное желание на память сфотографироваться».

А однажды звезда театра и кино столкнулся с мошенниками. Неизвестные люди совместные с актером фотографии использовали в личных целях. «И мне потом звонили и с меня спрашивали за тех людей, которых я не знаю. Там были какие-то серьезные финансовые махинации. Я не буду говорить, что все так делают. Но вот такой еще пример: раз, два, три раза сфотографировали и говорят: «Ой, у нас не получилось, ой, подождите, ой, а давайте еще кадр...» А моя жизнь и мое время уходят», - констатировал артист.

Поделился он и своими страхами. «Страх, что перестанут звонить и приглашать, есть. И это нормальный страх. Это у всех. Именно поэтому, не останавливаясь, из фильма в фильм актеры прыгают...», - поведал актер.