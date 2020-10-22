Бывшая жена рэпера Сереги обвинила его в агрессии: бил по голове до потери сознания

Популярный рэп-исполнитель Серега и танцовщица экзотической внешности Полина Ололо жили в гражданском браке, их отношения начинались очень романтично. Однако даже двое детей, родившиеся у пары, не удержали их вместе. Причиной тому, как говорит Полина, были измены и агрессия со стороны Сереги.

Полина Ололо ФОТО: скриншот видео

«Это просто такой человек. Он должен, извините, иметь все, что движется, – откровенно рассказала девушка в интервью ведущей Нового канала Анне Олицкой для ее YouTube-канала «Без комплексов». – Ему не важны чувства. У него какой-то животный инстинкт».

Когда Полина пыталась поговорить, музыкант все отрицал. «Я видела переписки с девушками, – говорит она. – Истории, что он со мной не живет, что спим в разных комнатах, и нас связывают только дети. Но он все отрицал. И я верила».

Когда же рэпер заподозрил, что любимая тоже может ему изменять, разозлился. Тот случай едва не закончился для нее плачевно, говорит Полина Ололо. «Кто-то ему сказал, что у меня появились новые отношения, – вспомнила экс-супруга Сереги. – Хотя у меня никогда никого не было за все время нашей с ним совместной жизни. Я не успела раздеться, как он меня ударил. Забрал мой телефон и стал писать всем: «Идите на...», а потом выбросил в озеро. Не знаю, сколько раз теряла сознание, сколько раз он бил меня по голове. Я лежала и кричала, а когда уже не могла – просто терпела».

В доме на тот момент был водитель рэпера, но он не спустился, чтобы помочь девушке. «На следующий день, когда увидела себя в зеркале, подумала, что моя внешность больше никогда не будет такой, как раньше, – призналась Полина Ололо. – Тогда мне помог мужчина, который работал у Сереги в охране. Он боксер, и знал, как лечить травмы. Увидев меня, сказал: «Такое впечатление, что по твоей голове прыгали».

Полина с детьми ФОТО: Instagram

В конце февраля Полина сообщила, что артист отобрал у нее детей. Тогда женщина не могла видеть своих сыновей, и сегодня дети до сих пор находятся с Серегой. Не так давно Полина сообщила о многолетней алкогольной зависимости артиста.

«Когда я впервые выступила публично, много информации не давала, надеясь, что Сергей одумается, что он делает, вернет детей или хотя бы найдет компромисс, как можно видеть нам детей и не травмировать их жизнь. Мне четко дали понять, что детей я не увижу. Это переходит все грани дозволенного в жизни маленьких детей и закона! Вывоз за границу по поддельным документам - это уголовная ответственность для него и для нотариуса. Зависимость Сергея, которая длится уже не первый год, и выходить в трезвый мир он может только благодаря капельницам, об этом знает весь наш близкий круг общения. Также подтвердили, что с прошлого проекта "Правильного питания" его выгнали именно по этой причине. Чтобы не быть голословной, этому есть доказательства, которые будут фигурировать в суде.

9 месяцев как я лишена любой возможности общаться со своими детьми, хотя их родила и самостоятельно воспитывала 10 лет. Ни видеть, ни слышать я их не могу - так решил отец, гражданин Белоруссии Сергей Пархоменко (бывший рэпер Серега). ФОТО: Instagram