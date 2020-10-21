В Сеть утекли интимные кадры эстонской звезды: я ни о чем не жалею

«Сейчас я не стала бы так сниматься, но что сделано, то сделано. Я научилась на своих ошибках», - сказала Хелена и добавила, что ни о чем не жалеет.

Видео были сделаны осенью 2017 года, когда девушке было 19 лет. «Я тогда только поступила в университет, а через неделю улетела на съемки в Италию. Больше я не занимаюсь таким, но у меня есть красивые кадры и я ни о чем не жалею», - говорит модель.