Ср, 21.10.2020
Сколько стоят товары в новом торговом центре Таллинна DEPO СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>
СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>

В Сеть утекли интимные кадры эстонской звезды: я ни о чем не жалею

Helena Klaar 2017. aastal Itaalias, kus tehti kõmulised videod.

ФОТО: Erakogu

В Сеть утекли интимные видео звезды эстонского сериала «Rannamaja» Хелены Клаар. Эти видео и снимки были сделаны три года назад для портала qoqo.ee.

Автор снимков - Йоэль Кирсимаа, который раньше управлял эстонским журналом Playboy, пишет Elu24.ee.

«Сейчас я не стала бы так сниматься, но что сделано, то сделано. Я научилась на своих ошибках», - сказала Хелена и добавила, что ни о чем не жалеет.

Видео были сделаны осенью 2017 года, когда девушке было 19 лет. «Я тогда только поступила в университет, а через неделю улетела на съемки в Италию. Больше я не занимаюсь таким, но у меня есть красивые кадры и я ни о чем не жалею», - говорит модель.

Хелена в 2017 году

ФОТО: Erakogu

НАВЕРХ
Back