Секс-работницы рассказали, что происходит, когда они влюбляются в клиентов: десять пикантных историй

Одно из первый правил рабочих контактов — никаких романтических отношений. Тем более в сфере секс-услуг. Но часто это табу игнорируют. Последствия — в подборке десять историй от пользователей Reddit.
«Я работала стриптизершей и влюбилась в менеджера. Я видела, как девушки всегда подлизываются к нему, оставляя чаевые на сцене, чтобы он приносил их им в гримерку и они могли с ним флиртовать. Поначалу я решила, что это просто такой период, и попыталась не обращать внимания на свои чувства. В то время я страдала от хронических болей и расстройства пищевого поведения. Он сильно заботился обо мне и старался изо всех сил помочь. Мы женаты уже 15 лет, у нас — трое детей», - Sanityandespresso.
«Когда мне исполнилось 18 лет, я нашла себе папика, 60-летнего доктора. Я была очень бедной, так что постоянный поток подарков, денег, обедов, отпусков и одежды, наверное, влюбил меня в него. Я думала только о Лонни (вымышленное имя) и о том, что он запланировал для нас на следующий день.
Однажды он позвонил мне и сказал, что мы больше не можем видеться, потому что он начинает влюбляться в меня. Я воспользовалась этим как возможностью рассказать ему о своих чувствах, и на тот момент я правда вообразила, что мы поженимся.
Он сказал мне: "Я не могу любить шлюху, поэтому я должен отпустить тебя и найти себе другую, к которой у меня не будет чувств". Долгое время я была сломлена и подавлена. В конце концов я спустила большую часть подаренных им денег на психолога, но у меня получилось преодолеть это», - thowaway3618.
«История о моей подруге. Она стала жертвой секс-торговли, ее удерживали против ее воли, потому что она якобы должна была »отработать визу«. Там она сблизилась со своим клиентом и рассказала ему правду. Он привлек правоохранительные органы, чтобы вытащить ее. Женаты уже более 10 лет», - crossstitchwizard.
«Бывшая секс-работница. В 18 лет я начала встречаться с 40-летним женатым мужчиной, который относился ко мне с уважением, искренне слушал и помогал мне с учебой. Также мы часто проводили время, даже не занимаясь сексом. Примерно через три месяца ежедневных встреч я начала привязываться. После этого я набралась смелости признаться ему в этом, на что он ответил: "Я все еще люблю свою жену. Я общаюсь с тобой, только чтобы отвлечься". Я была разбита, и больше мы никогда не виделись», - m033118b.
«Одним из моих постоянных клиентов был джентльмен — инвалид лет 50. Он сломал позвоночник в результате несчастного случая на производстве и был парализован ниже груди. Он вкладывал свои немалые выплаты по инвалидности в недвижимость, включая шикарный дом у озера. Он платил мне за то, чтобы я проводила с ним там выходные <...>
Он умер из-за тромба в ноге, который вырвался и попал в легкие. Я узнала об этом только через две недели. Его уход действительно потряс меня. Я думала, что не привязываюсь к клиентам. Даже не осознавала, насколько он был мне дорог, пока он не ушел», - AdeptRemove3.
«Короткая, но милая история. Мы встретились на моей работе. Вскоре после этого я уволилась и нашла новую, и с тех пор мы вместе. Он оказался любовью всей моей жизни», - tooshkaboosh.
«Вышла замуж за парня, который был одержим мной. Он приходил в стриптиз-клуб, где я работала каждую смену, примерно восемь месяцев подряд, пока наконец я не согласилась с ним погулять. Были женаты 15 лет. Сейчас разводимся», - Trailerparkqueen.
«Я работала танцовщицей в Лос-Анджелесе и встретила в клубе своего мужа. Мы поженились в прошлом году. Мы безумно влюблены, и никто не знает, как мы на самом деле познакомились, ха-ха. Мы прекрасно живем вместе.
Большинство не понимает, что большая часть секс-работы — это просто очень близкое знакомство с кем-то. Многие клиенты просто хотят поговорить, что-то забыть. Чаще всего эта связь — просто бизнес, но неудивительно, что люди влюбляются», - reallyskinnyleg.
«Я не секс-работница, но есть история об этом. Когда я была в Амстердаме, мы ездили на улицу красных фонарей. Гид рассказал нам, что, когда он был молод и неопытен, он какое-то время пользовался услугами этих девушек. Тогда же он нашел »самую красивую женщину, которую он когда-либо видел«. Он ходил к ней снова и снова, в итоге он просто приходил к ней и они разговаривали до четырех утра. Однажды она отвела его к себе домой, с тех пор они были вместе. Они живут уже девять лет, девушка по-прежнему работает секс-работницей. Гид так открыто нам об этом рассказывал, и было действительно интересно послушать его», - hylianhermit.
«Моя невеста работает стриптизершей в бикини-баре. Я часто бывал в этом клубе, потому что сестра моего друга работала там. Там я с ней познакомился и за два с половиной года хорошо ее узнал. Однажды вечером мы оба оказались на дне рождения моего друга (бармена) и сильно напились. Она сказала мне, что влюблена в меня и хочет пойти со мной домой, что мы и сделали. Через год после этого я попросил ее выйти за меня замуж, и вот уже четыре года у меня лучшие отношения в жизни», - bigpancakeguy.