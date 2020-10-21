Секс-работницы рассказали, что происходит, когда они влюбляются в клиентов: десять пикантных историй

«Я работала стриптизершей и влюбилась в менеджера. Я видела, как девушки всегда подлизываются к нему, оставляя чаевые на сцене, чтобы он приносил их им в гримерку и они могли с ним флиртовать. Поначалу я решила, что это просто такой период, и попыталась не обращать внимания на свои чувства. В то время я страдала от хронических болей и расстройства пищевого поведения. Он сильно заботился обо мне и старался изо всех сил помочь. Мы женаты уже 15 лет, у нас — трое детей», - Sanityandespresso.

«Когда мне исполнилось 18 лет, я нашла себе папика, 60-летнего доктора. Я была очень бедной, так что постоянный поток подарков, денег, обедов, отпусков и одежды, наверное, влюбил меня в него. Я думала только о Лонни (вымышленное имя) и о том, что он запланировал для нас на следующий день.

Однажды он позвонил мне и сказал, что мы больше не можем видеться, потому что он начинает влюбляться в меня. Я воспользовалась этим как возможностью рассказать ему о своих чувствах, и на тот момент я правда вообразила, что мы поженимся.

Он сказал мне: "Я не могу любить шлюху, поэтому я должен отпустить тебя и найти себе другую, к которой у меня не будет чувств". Долгое время я была сломлена и подавлена. В конце концов я спустила большую часть подаренных им денег на психолога, но у меня получилось преодолеть это», - thowaway3618.

«История о моей подруге. Она стала жертвой секс-торговли, ее удерживали против ее воли, потому что она якобы должна была »отработать визу«. Там она сблизилась со своим клиентом и рассказала ему правду. Он привлек правоохранительные органы, чтобы вытащить ее. Женаты уже более 10 лет», - crossstitchwizard.

«Бывшая секс-работница. В 18 лет я начала встречаться с 40-летним женатым мужчиной, который относился ко мне с уважением, искренне слушал и помогал мне с учебой. Также мы часто проводили время, даже не занимаясь сексом. Примерно через три месяца ежедневных встреч я начала привязываться. После этого я набралась смелости признаться ему в этом, на что он ответил: "Я все еще люблю свою жену. Я общаюсь с тобой, только чтобы отвлечься". Я была разбита, и больше мы никогда не виделись», - m033118b.

«Одним из моих постоянных клиентов был джентльмен — инвалид лет 50. Он сломал позвоночник в результате несчастного случая на производстве и был парализован ниже груди. Он вкладывал свои немалые выплаты по инвалидности в недвижимость, включая шикарный дом у озера. Он платил мне за то, чтобы я проводила с ним там выходные <...>