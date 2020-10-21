Хозяйка отважилась впервые за долгое время помыть батарею, но под радиатором прятался настоящий ужас

Девушка начала свою генеральную уборку с мытья полов, столов и полок. Когда все легкодоступные поверхности блестели, американка решила повысить сложность и принялась за батареи. Оказалось, совсем не зря. Внутри радиаторов было так много пыли и мусора странного происхождения, что чистка точно не помешала бы. Но зрелище жуткое — особо впечатлительным лучше не смотреть, передает Life.ru.

«Я перемешала воду с моющим средством и вылила это на батареи. Вниз я подложила тряпки и поставила сито. Вот что я увидела через пару часов. Фу», - подписала снимок Кейша.

ФОТО: Facebook

Девушка думала, что стечёт лишь помутневшая от пыли вода, ведь снаружи радиатор выглядел так же хорошо, как в день покупки. На деле же всё было намного серьёзнее. Кроме того, на сите оказались мусор, грязь и даже волосы, которые годами собирались внутри.