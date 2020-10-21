Хозяйка отважилась впервые за долгое время помыть батарею, но под радиатором прятался настоящий ужас

Кейша Друри из США решила с пользой провести время в изоляции и, наконец, навести дома порядок. Когда девушка очистила домашние радиаторы, она поняла, что нужно не прибираться, а скорее делать отсюда ноги.
Девушка начала свою генеральную уборку с мытья полов, столов и полок. Когда все легкодоступные поверхности блестели, американка решила повысить сложность и принялась за батареи. Оказалось, совсем не зря. Внутри радиаторов было так много пыли и мусора странного происхождения, что чистка точно не помешала бы. Но зрелище жуткое — особо впечатлительным лучше не смотреть, передает Life.ru.
«Я перемешала воду с моющим средством и вылила это на батареи. Вниз я подложила тряпки и поставила сито. Вот что я увидела через пару часов. Фу», - подписала снимок Кейша.
Девушка думала, что стечёт лишь помутневшая от пыли вода, ведь снаружи радиатор выглядел так же хорошо, как в день покупки. На деле же всё было намного серьёзнее. Кроме того, на сите оказались мусор, грязь и даже волосы, которые годами собирались внутри.
Кейша поделилась своим опытом в группе FAMILY LOCKDOWN TIPS & IDEAS (Семейные советы и идеи в изоляции) в Facebook. Судя по комментариям, девушка не единственная, кто не был бы готов к такому зрелищу. Но, несмотря на это, некоторые пользователи тоже решились попробовать прочистить свои батареи.