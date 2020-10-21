Помирать так в тренде: в Москве проходит выставка ритуальных услуг

С 21 по 23 октября в Российской столице с международным размахом проходит ярмарка ритуальных услуг «NECROPOLIS-TANEXPO 2020».

Одним из самых ярких экспонатов на ней стала копия мумии «вождя мирового пролетариата» Владимира Ленина. Настоящее тело лидера большевиков забальзамировано и до сих пор лежит в центе Москвы на Красной площади в своём мавзолее.

ФОТО: AFP / Scanpix

«NECROPOL-TANEXPO World Russia» - это совместный проект итальянского TANEXPO и российского NECROPOL. Обе организации имеют признание по всему миру, их выставочные павильоны огромны, а посещаемость массовая.

Помимо Ленина, на ярмарке можно познакомиться с похоронной модой и трендами на гробы. Кроме того, на выставке проходят экскурсии, конференции и круглые столы.