Заводные чирлидерши и грозные машины: смотрите, как прошли соревнования по дрифту

В прошлую пятницу в квартале Ноблесснер прошли соревнования по дрифту. Кроме того, на мероприятии выступили заводные чирлидерши.
Чемпионов Эстонии на соревнованиях не выбрали, потому что эти титулы будут выданы на Гала-вечере автоспорта.
А пока представляем вашему вниманию другие номинации:
Открытие года 2020 - Калев Кивило
Самый впечатляющий водитель уличных гонок 2020 - Рагнар Вийнапуу
Провал года 2020 - Аллар Аасмаа и Ао Вайда
Самый форсистый дрифтер 2020 - Кристьян "Саллу" Салмре
Выдающийся член команды 2020 - Валло Вельдт
Фотограф 2020 - SV Media
Репортер 2020 - Сандра Саар
Самая зажигательная чирлидерша 2020 - Анника Вендла
Смотрите фото!