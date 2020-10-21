Ср, 21.10.2020
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Заводные чирлидерши и грозные машины: смотрите, как прошли соревнования по дрифту

В прошлую пятницу в квартале Ноблесснер прошли соревнования по дрифту. Кроме того, на мероприятии выступили заводные чирлидерши.

Чемпионов Эстонии на соревнованиях не выбрали, потому что эти титулы будут выданы на Гала-вечере автоспорта.

А пока представляем вашему вниманию другие номинации:

Открытие года 2020 - Калев Кивило

Самый впечатляющий водитель уличных гонок 2020 - Рагнар Вийнапуу

Провал года 2020 - Аллар Аасмаа и Ао Вайда

Самый форсистый дрифтер 2020 - Кристьян "Саллу" Салмре

Выдающийся член команды 2020 - Валло Вельдт

Фотограф 2020 - SV Media

Репортер 2020 - Сандра Саар

Самая зажигательная чирлидерша 2020 - Анника Вендла

Смотрите фото!

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