Таллиннцев побалуют горячим гей-фильмом

Festheart – международный фестиваль фильмов ЛГБТ +, успешно прошедший уже в четвертый раз в Эстонии. В этом году, в начале октября фестиваль проходил в Тарту и Раквере. Однако, Таллинн это событие не обойдет стороной, так как начиная с 23 октября в столичных кинотеатрах можно будет посмотреть один из фильмов-участников кинофестиваля.