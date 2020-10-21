Таллиннцев побалуют горячим гей-фильмом

Festheart – международный фестиваль фильмов ЛГБТ +, успешно прошедший уже в четвертый раз в Эстонии. В этом году, в начале октября фестиваль проходил в Тарту и Раквере. Однако, Таллинн это событие не обойдет стороной, так как начиная с 23 октября в столичных кинотеатрах можно будет посмотреть один из фильмов-участников кинофестиваля.
Премьера французского фильма Enfant Terrible Франсуа Озона состоится 23 октября в Таллинне. Художественный фильм «Лето 85» ((Été 85) – это история любви двух молодых людей из курортного города региона Нормандии. Озон, получивший известность за свои разножанровые работы, уже 20 лет демонстрирует свои работы на ведущих фестивалях. Фильм «Лето 85» также был включен в конкурсную программу Каннского кинофестиваля в этом году, хотя физический фестиваль был отменен. Премьера «Лето 85» состоялась в Эстонии в начале октября в программе фестиваля ЛГБТ + Festheart.
Смотрите ниже трейлер фильма!