Четыре трудности жизни в Эстонии, на которые мне пожаловался эстонский пенсионер

Виктор Николаевич русский, но всю жизнь живет в Эстонии, знает эстонский и имеет эстонское гражданство. Во время занятий он регулярно жаловался мне на свою жизнь, и я решила собрать те трудности, которые, по его мнению, сильно портят жизнь в нашей стране пожилым людям.

Платная парковка

Виктор Николаевич ездит на своей машине, и он признался, что машина в Эстонии — это огромная статья расходов, которую люди на пенсии себе обычно позволить не могут. В первую очередь, потому что везде приходится платить за парковку.

«А припаркуешься там, где нельзя, тут же увидят и выпишут штраф! Даже на пять минут нельзя машину оставить и в магазин зайти», - отметил он.

Какое-то время Виктор Николаевич был безработным, но понял, что в этом случае от машины просто придется отказаться, потому что слишком дорого.

Дорогие продукты

Я жаловалась Виктору Николаевичу на плохое качество продуктов в России, а он признался, что с удовольствием бы съездил в российскую «Ленту» за покупками, потому что в Эстонии хоть и есть выбор качественных продуктов, многое не по карману пенсионерам.

Он в свои 76 лет имеет огород, причем, не только для души, но и чтобы сэкономить на овощах. А его племянница, у которой двойное гражданство, привозит ему из поездок в Ленинградскую область многие товары, потому что они дешевле.

«Я покупаю в эконом-магазине всякую мелочь, салфетки, порошок, сахар, но это все равно получается дороже, чем когда мне привозят из России, и качество всей этой мелкой ерунды не слишком лучше, а цены выше», - сказал мой знакомый.

Платные медицинские услуги

Виктор Николаевич считает, что в советские годы в Эстонии все было намного лучше с медициной, поскольку людям не навязывали платные услуги. Сейчас, по его словам, даже если у тебя есть страховка, все равно навязывают какие-то дополнительные услуги.

Например, сейчас некоторые клиники в Эстонии стали брать с пациентов деньги за маску и индивидуальный костюм, который врач должен сменить после каждого пациента.

«Мы с женой ходили к стоматологу, нам дали маски, а на выходе предъявили, что мы должны по 20 евро оплатить! За каждую маску и за смену защитного костюма у врача два раза, а зачем она его меняла между нами, не понятно, и почему нам заранее не сказали, что это столько стоит, тоже не ясно, и везде такие скрытые услуги», - сказал Виктор Николаевич.

Виза в Россию

Эстония небольшая страна, и часто в соседней России проходит больше образовательных мероприятий, на которые жителям Эстонии попасть очень трудно.

Виктор Николаевич, несмотря на свой возраст, довольно часто ездит в близлежащие страны, в том числе и в Россию, куда нашим гражданам нужна виза, а сейчас и вовсе веская причина.