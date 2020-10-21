Четыре трудности жизни в Эстонии, на которые мне пожаловался эстонский пенсионер

В Таллине у меня есть знакомый Виктор Николаевич, он спортивный массажист, которому 76 лет, но он продолжает работать, благодаря чему мы с ним и познакомились — я ходила к нему на массаж и физиотерапию, а заодно мы болтали о жизни в Эстонии, пишет автор блога «Где нам жить?» на портале Zen.Yandex.ru.
Виктор Николаевич русский, но всю жизнь живет в Эстонии, знает эстонский и имеет эстонское гражданство. Во время занятий он регулярно жаловался мне на свою жизнь, и я решила собрать те трудности, которые, по его мнению, сильно портят жизнь в нашей стране пожилым людям.
Платная парковка
Виктор Николаевич ездит на своей машине, и он признался, что машина в Эстонии — это огромная статья расходов, которую люди на пенсии себе обычно позволить не могут. В первую очередь, потому что везде приходится платить за парковку.
«А припаркуешься там, где нельзя, тут же увидят и выпишут штраф! Даже на пять минут нельзя машину оставить и в магазин зайти», - отметил он.
Какое-то время Виктор Николаевич был безработным, но понял, что в этом случае от машины просто придется отказаться, потому что слишком дорого.
Дорогие продукты
Я жаловалась Виктору Николаевичу на плохое качество продуктов в России, а он признался, что с удовольствием бы съездил в российскую «Ленту» за покупками, потому что в Эстонии хоть и есть выбор качественных продуктов, многое не по карману пенсионерам.
Он в свои 76 лет имеет огород, причем, не только для души, но и чтобы сэкономить на овощах. А его племянница, у которой двойное гражданство, привозит ему из поездок в Ленинградскую область многие товары, потому что они дешевле.
«Я покупаю в эконом-магазине всякую мелочь, салфетки, порошок, сахар, но это все равно получается дороже, чем когда мне привозят из России, и качество всей этой мелкой ерунды не слишком лучше, а цены выше», - сказал мой знакомый.
Платные медицинские услуги
Виктор Николаевич считает, что в советские годы в Эстонии все было намного лучше с медициной, поскольку людям не навязывали платные услуги. Сейчас, по его словам, даже если у тебя есть страховка, все равно навязывают какие-то дополнительные услуги.
Например, сейчас некоторые клиники в Эстонии стали брать с пациентов деньги за маску и индивидуальный костюм, который врач должен сменить после каждого пациента.
«Мы с женой ходили к стоматологу, нам дали маски, а на выходе предъявили, что мы должны по 20 евро оплатить! За каждую маску и за смену защитного костюма у врача два раза, а зачем она его меняла между нами, не понятно, и почему нам заранее не сказали, что это столько стоит, тоже не ясно, и везде такие скрытые услуги», - сказал Виктор Николаевич.
Виза в Россию
Эстония небольшая страна, и часто в соседней России проходит больше образовательных мероприятий, на которые жителям Эстонии попасть очень трудно.
Виктор Николаевич, несмотря на свой возраст, довольно часто ездит в близлежащие страны, в том числе и в Россию, куда нашим гражданам нужна виза, а сейчас и вовсе веская причина.
«Молодежь к этому как-то проще относится, а для меня история с визами очень грустная, я и на учебу не могу, и просто так съездить, вынужден с бумажками этими бегать», - сказал он.