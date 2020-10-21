Ср, 21.10.2020
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Новым ведущим «Холостяка» станет белорусский журналист, сидевший в изоляторе за протесты

Дмитрий Кохно

ФОТО: ВКонтакте

В восьмом сезоне проекта «Холостяк», в котором главным героем станет Тимати, появится новый ведущий. Петра Фадеева заменит известный белорусский журналист Дмитрий Кохно, пишет super.ru. 

Когда в Белоруссии начались протесты, Кохно активно высказывал свою гражданскую позицию и посещал митинги, о чем рассказывал в своих соцсетях.

В начале сентября, по сообщениям местной прессы, его задержали по административной статье. Дмитрий провел в изоляторе десять суток, а после этого ему присудили штраф за неповиновение сотрудникам правоохранительных органов.

Дмитрий женат, воспитывает с супругой Надеждой двоих детей

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