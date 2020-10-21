Новым ведущим «Холостяка» станет белорусский журналист, сидевший в изоляторе за протесты

Когда в Белоруссии начались протесты, Кохно активно высказывал свою гражданскую позицию и посещал митинги, о чем рассказывал в своих соцсетях.

В начале сентября, по сообщениям местной прессы, его задержали по административной статье. Дмитрий провел в изоляторе десять суток, а после этого ему присудили штраф за неповиновение сотрудникам правоохранительных органов.