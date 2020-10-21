Звезда тверка Даша из Таллинна в больнице под капельницами: «Выпустите меня отсюда, умоляю, я хочу домой!»

16 октября около 11 часов вечера Даша написала, что ей хочется орать, как будто разрывает грудную клетку, спустя несколько минут она приняла две таблетки Ibumetin 400 и подписала снимок: «Надеюсь до утра я выживу». Около часа ночи Даша показала видео, где видно, как сильно бьется ее сердце и из-за этого она не может уснуть.

В 3:47 ночи уже 17 октября девушка проснулась от ужасной боли в грудной клетке, ей было очень страшно. Звезду Instagram доставили на скорой в больницу, где она находится по сей день. Первым делом был взят анализ на коронавирус, который оказался для Даши совершенно неприятным. По словам девушки, в первую ночь ей 9 раз брали кровь и 8 раз кололи что-то. В этот момент она начала рыдать и не смогла остановиться. Ее оставляют в больнице.

«Мои глаза полны слез, я не хочу плакать, но не могу перестать», - написала Даша. 10

Дальше ей сделали переливание крови и она показала эту процедуру и подписала кадр так: «Привет, чья-то кровь!» Три дня назад Даша призналась, что за считанные часы нахождения в больнице ее руки исколоты и уже с трудом удается найти новое живое место, откуда взять кровь. Но, несмотря на тяжесть случившегося, девушка не теряет оптимизма и два назад она устроила горячие танцы в стиле тверк прямо в больничном туалете. «Простите, без этого никак, это знак, что я уже здорова», - написала звезда Instagram.

«Настроение послать всех на х** врачей, которые не могут определить, что не так. А еще я боюсь потерять фигуру, пока я тут без спорта и правильного своего питания», - продолжает два дня назад Дарья.

«Я думала сдохну с этой трубкой в горле и желудке», - подписала один из снимков Даша.

Еще заболевшей блогерше не повезло с соседкой по палате... «Я мечтаю о домашней тишине, а не чтобы тут орала тупая баба». После случившегося девушка просит всех более внимательно следить за своим здоровьем. Ей приходится пить по несколько бутылок неприятной жидкости в день.

А уже вчера, во вторник, Даша рассказала о том, что начала худеть. «Неплохо я так схуднула, девочки. Лучшая диета - это попасть в больницу.

А сегодня, лишь недавно, Даша очнулась от наркоза. Судя по всему, девушку прооперировали.