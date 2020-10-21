Звезда тверка Даша из Таллинна в больнице под капельницами: «Выпустите меня отсюда, умоляю, я хочу домой!»
Занимающаяся кикбоксингом королева тверка из Таллинна Даша, известная пользователям Instagram под ником ideal__girl18, в конце прошлой недели угодила в Ида-Таллиннскую центральную больницу и до сих пор не выписана. Девушка за эти дни пережила в медучрждении много неприятных моментов, пролила немало горьких слез и обо всем она продолжает рассказывать подписчикам.
16 октября около 11 часов вечера Даша написала, что ей хочется орать, как будто разрывает грудную клетку, спустя несколько минут она приняла две таблетки Ibumetin 400 и подписала снимок: «Надеюсь до утра я выживу». Около часа ночи Даша показала видео, где видно, как сильно бьется ее сердце и из-за этого она не может уснуть.
В 3:47 ночи уже 17 октября девушка проснулась от ужасной боли в грудной клетке, ей было очень страшно. Звезду Instagram доставили на скорой в больницу, где она находится по сей день. Первым делом был взят анализ на коронавирус, который оказался для Даши совершенно неприятным. По словам девушки, в первую ночь ей 9 раз брали кровь и 8 раз кололи что-то. В этот момент она начала рыдать и не смогла остановиться. Ее оставляют в больнице.
«Мои глаза полны слез, я не хочу плакать, но не могу перестать», - написала Даша.
Дальше ей сделали переливание крови и она показала эту процедуру и подписала кадр так: «Привет, чья-то кровь!» Три дня назад Даша призналась, что за считанные часы нахождения в больнице ее руки исколоты и уже с трудом удается найти новое живое место, откуда взять кровь. Но, несмотря на тяжесть случившегося, девушка не теряет оптимизма и два назад она устроила горячие танцы в стиле тверк прямо в больничном туалете. «Простите, без этого никак, это знак, что я уже здорова», - написала звезда Instagram.
«Настроение послать всех на х** врачей, которые не могут определить, что не так. А еще я боюсь потерять фигуру, пока я тут без спорта и правильного своего питания», - продолжает два дня назад Дарья.
«Я думала сдохну с этой трубкой в горле и желудке», - подписала один из снимков Даша.
Еще заболевшей блогерше не повезло с соседкой по палате... «Я мечтаю о домашней тишине, а не чтобы тут орала тупая баба». После случившегося девушка просит всех более внимательно следить за своим здоровьем. Ей приходится пить по несколько бутылок неприятной жидкости в день.
А уже вчера, во вторник, Даша рассказала о том, что начала худеть. «Неплохо я так схуднула, девочки. Лучшая диета - это попасть в больницу.
А сегодня, лишь недавно, Даша очнулась от наркоза. Судя по всему, девушку прооперировали.
Желаем Даше крепкого здоровья и скорейшей выписки из больницы.
Пост о том как я попала в больницу🏥 Многие спрашивают у меня ", как ты попала в больницу? Что с тобой случилось? Как??" Я решила ответить вам в новом посте (да да опять моя жопа 🍑) У меня упал гемоглобин очень низко, меня всю истыкали иглами💉 У меня почти не было сил даже, я хотела тока первых два дня спать. Но после переливание крови мне стало намного лучше, сегодня я прошла ужасное обследование, но завтра ждет меня ещё хуже 🙄. Я очень надеюсь что завтра хотя бы четверг меня выпишут Как меня выпишут и будут у меня силы я обязательно сниму новый видосик. Спасибо вам большое за поддержку, я не ожидала что стока людей мне будут писать ❤️🥰мне ооочень приятно пупсы мои любимые 😘😍 #like#likeforlikes#love#est