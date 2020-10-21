Смертельный номер на эстонских дорогах: девушку на санках буксирует Джип

Если ты персона ВИП и у тебя есть Джип, это еще не значит, что тебе всё можно. Но, как показывает нам таллиннский блогер TARANTINO, в их случае ради рейтингов на Youtube они готовы пойти на любые жертвы. Девушку на санках, наслаждающуюся Bounty, по летней дороге буксирует Джип...
В описании ролика говорится: «Как-то летним днем я предложил снять самую креативную рекламу Bounty. Что из этого вышло - смотрите сами. А еще хочу сказать, что друзей не выбирают, дорожите дружбой и отношениями. Ведь так мало в жизни осталось позитива. И да, не повторяйте опасные трюки, если не уверены в безопасности! Всем приятного просмотра!»
ВНИМАНИЕ! НЕ ПОВТОРЯТЬ, ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!