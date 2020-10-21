Ср, 21.10.2020
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Кощунственное обращение с электросамокатами в Копли

Электросамокат. Фото Иллюстративное.

ФОТО: Tairo Lutter/Postimees Grupp/scanpix Baltics

Сегодня участник группы «Таллиннцы» выставил видео, на котором запечатлено плохое обращение с электросамокати Tuul в районе Копли. 

При использовании электросамокатов нужно оплачивать услугу по мобильному приложению. Разблокирование самоката стоит 50 центов, каждая минута использования - 10 центов. Например, 10-минутная поездка, за которую можно проехать два-три километра, будет стоить 1,5 евро. Использование самоката на протяжении одного дня будет стоить максимум 15 евро. 

На видео видно двоих молодых людей, один из которых разгоняется на электросамокате, отталкиваясь ногой.

ФОТО: скриншот с facebook.com

Далее молодой человек спрыгивает с электросамоката и устройство продолжает катиться само по себе.

ФОТО: скриншот с facebook.com

Бросив электросамокат, молодой человек возвращается к своему другу.

ФОТО: скриншот с facebook.com

Видео можно посмотреть ЗДЕСЬ!

https://www.facebook.com/100001056101607/videos/3927123787332786/

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