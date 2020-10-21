Кощунственное обращение с электросамокатами в Копли

При использовании электросамокатов нужно оплачивать услугу по мобильному приложению. Разблокирование самоката стоит 50 центов, каждая минута использования - 10 центов. Например, 10-минутная поездка, за которую можно проехать два-три километра, будет стоить 1,5 евро. Использование самоката на протяжении одного дня будет стоить максимум 15 евро.