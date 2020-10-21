Ср, 21.10.2020
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Назван победитель престижной эстонской премии «Золотая игла»

Недавно стилист Пирет Вапаева отобрала лучших эстонских молодых дизайнеров и представила их коллекции на модном показе в тартуском Kaubamaja.

ФОТО: Rein Leib

На гала мероприятии «Золотая игла», в рамках стартовавшей вчера Таллиннской недели моды, виртуальной аудитории была представлена вершина эстонского модного искусства. 

Роберта Эйнер завоевала «Золотую иглу», а Кэрол Отт получила «Серебряную иглу». Кадри Круус стала первым обладателем новой награды «Золотой игольник».

На гала мероприятии «Золотая игла» лучший дизайнер за прошедшие пять лет будет удостоен самой желанной награды в области эстонского дизайна одежды. «Серебряная игла» вручается дизайнеру, которому удалось привлечь к себе наибольшее внимание за последний год. В этом году жюри впервые присудили награду «Золотой поясной игольник» лучшему изготовителю аксессуаров.

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Ранее Krasotka.ee писала о Пирет Вапаевой, которая отобрала лучших молодых  эстонских дизайнеров и представила их коллекции на модном показе в тартуском Kaubamaja в рамках «Фестиваля эстонской моды».

Пирет Вапаева

ФОТО: из личных архивов

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