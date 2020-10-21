Назван победитель престижной эстонской премии «Золотая игла»

На гала мероприятии «Золотая игла» лучший дизайнер за прошедшие пять лет будет удостоен самой желанной награды в области эстонского дизайна одежды. «Серебряная игла» вручается дизайнеру, которому удалось привлечь к себе наибольшее внимание за последний год. В этом году жюри впервые присудили награду «Золотой поясной игольник» лучшему изготовителю аксессуаров.