Юрий Стоянов заменит Михаила Ефремова в сериале

«Представляю, как все это будут пережевывать, когда начнутся съемки. Я уже многое слышал и читал в интернете. Писали и то, что в свое время меня сняли с этой роли, и то, что сериал вынуждены переснимать из-за присутствия в нем Ефремова. А ведь правда вот в чем… История эта — очень классная — о приключениях пришельцев в нашей стране. И в пилотной короткометражной киноверсии действительно снялся я, даже завоевал приз за лучшую мужскую роль на фестивале „Пилот“»,