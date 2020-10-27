Как эстонские марки использовались в качестве орудия убийства и в шпионаже

Ф. Петерсон, бывший глава Тартуской криминальной полиции и филателист, пишет в «Эстонском филателистическом журнале» (№ 5, 1959 года) следующее: «Все эстонские марки вплоть до серии кузнеца и ткача, за исключением двух перепечатанных марок инвалидов - подделаны». Позже для печати марок стали использовать надпечатку сети, что сделало подделку практически невозможной в Эстонии.

Филатели́я — область коллекционирования и изучения знаков почтовой оплаты и других филателистических материалов.

Вопрос о подделке стал более серьезным, когда 6 декабря 1931 года была основана международная ассоциация коллекционеров марок «Эстония». Уже в первом издании (18 января 1932 года), писалось: «Предлагаем ознакомиться читателю с небольшим обзором о деятельности организации фальсификаторов. Фальсификаторы организуют банды, которые систематически подделывают и распространяют поддельные марки. 23 сентября прошлого года криминальная полиция провела серию обысков в нескольких местах по всей Эстонии: Тарту, Пярну, Таллинн, Нымме, Выхма, Олуствере, Люганус, Вильянди. Результаты обыска выявили неожиданные последствия».

В то время законодательство не предусматривало штрафов за подделку марок, если только она не была направлена против ведомства по почтовым делам. Так получилось, что фальсификаторы, упомянутые в опубликованной статье журнала, обратились в суд, чтобы защитить себя, а председатель общества и редактор журнала Эмиль Брюль был привлечен к ответственности за оскорбление чести.

Четыре года спустя соответствующий правовой пробел был восполнен и одобрен чиновниками.

Президент государства Константин Пятс своим указом 27 марта 1936 года утвердил поправку к закону, которая вступила в силу 13 апреля. ФОТО: скриншот с сайта blog.erm.ee

Подделка и фальсификация марок неоднократно обсуждалась в эстонском обществе филателистов. В 1976 году было много написано о Яане Любе, фальсификаторе из Вильянди, а в 1978 году, например, о Ральфе Линно, действовавшем после войны.

Поддельные корабли викингов. ERM PM: Hu17-189 ФОТО: скриншот с сайта blog.erm.ee

А.Е. Пенса пишет о первом в мире случае подделки марок в эстонском филателистическом обществе, в издании № 5 за 1959 года.

Англия была одной из немногих стран, где подделывалось относительно немного марок. А именно, для печати марок использовалась бумага с водяными знаками, а наказания за подделку были суровыми. Тем не менее в Англии были сделаны подделки первых марок - зеленых одношиллинговых марок, выпущенных в 1867 году. Офицер Лондонской фондовой биржи и телеграфа заработал таким образом около 50 000 фунтов стерлингов за несколько лет, а затем мирно вышел на пенсию. Его работу отслеживал специалист по маркам Час А. Ниссен, правда, только в 1898 году, но к тому времени преступление уже давно устарело.

Марки и филателия на службе шпионажа

Человеческой изобретательности нет предела - всегда есть инструменты и возможности. В настоящий момент это может вызвать у читателя улыбку, но когда-то марки были эффективным средством передачи секретных сообщений. А именно, писали сообщение или рисовали план на конверте в то место, куда клеилась марка. Также на обороте марки наносились сведенья с использованием всех видов химических средств или фотографических методов.

Иногда использовался код, состоящий из самой марки и штампа. Для этого лучше подходили стандартные фирменные серии (один дизайн, разный цвет и номинал). Ф. Петерсон приводит в пример серию немецких марок в издании № 5 «Эстонского филателистического журнала» за 1959 год. Каждая марка соответствует одной букве алфавита. Если передавать предложение, то марки должны быть отправлены в соответствии с количеством слов в нем. Однако, если вы разместите марки в порядке букв, получателю будет сложно сориентироваться, потому что будет неизвестно, сколько слов в предложении. Так, например, для обозначения количества слов в предложении были добавлены шесть широкоформатных марок разного цвета. По договоренности, порядок цветов обозначал первое, второе и т. д. слова. В том же время, в цвете были добавлены марки из других стран. А вот номинал показывал, сколько букв в первом, втором и т. д. словах.

Картинка носит иллюстративный характер. Фото Арпа Карма ФОТО: скриншот с сайта blog.erm.ee

Для секретного кодирования использовала выступы, углы и изломы марок, а также числа на марках.

Картинка носит иллюстративный характер. Фото Арпа Карма ФОТО: скриншот с сайта blog.erm.ee

Картинка носит иллюстративный характер. Фото Арпа Карма ФОТО: скриншот с сайта blog.erm.ee

Картинка носит иллюстративный характер. Фото Арпа Карма ФОТО: скриншот с сайта blog.erm.ee

Картинка носит иллюстративный характер. Фото Арпа Карма ФОТО: скриншот с сайта blog.erm.ee

Оттиск штампа на марке - идеальное место для создания секретных сообщений и знаков, на которых можно даже строить длинные предложения.

На десерт интересный пример!

Посмотрите, как можно было отправить секретное сообщение через марку!

Язык почтовых марок ФОТО: скриншот с сайта blog.erm.ee