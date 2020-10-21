Американцы опубликовали список вещей, которые делать нельзя при поездке в Россию

1. Никогда не отказывайтесь от шнапса (стопки). Издание пишет, что в России считается грубым отказ от крепкого, если угощают.

Также сайт пишет, что отказываться от выпивки у восточных соседей можно только по состоянию здоровья. Также отмечается, что для многих россиян отказ от алкоголя - очень чуждое понятие.

2. Всегда носите с собой паспорт. По информации издания, полиция в России может остановить любого и потребовать у него документ, удостоверяющий личность.

Stars Insider также добавляет, что если вы иностранец, вероятность того, что вас остановят в городе, выше, поэтому убедитесь, что у вас есть все необходимые документы.

3. Никогда не садитесь в общественном транспорте. Сайт пишет, что в России места в общественном транспорте обычно предусмотрены только для тех, кому они действительно нужны: для беременных, пожилых людей и т. д.

Сайт также утверждает, что если вы не отдадите свое место тому, кто в нем нуждается, местные жители будут возмущены. Одним словом, издание всегда рекомендует следить за тем, чтобы вы не «крали» чужое место.

4. Не проявляйте неуважения к бабушам. Stars Insider пишет, что бабушки могут говорить и делать в России практически все, что захотят. Их очень уважают в российском обществе. (А как же дедушки?!)

5. Не заходите в комнату в обуви. Русские очень придерживаются этого правила, так как не хотят заносить в помещение грязь и сажу со двора.

Сайт также учит, что если вас пригласили в гости в Россию, вы должны оставить обувь в холле.

6. Ты не такой смешной, как думаешь. Издание предупреждает, что россияне не разделяют чувство юмора со многими людьми из западного мира.

Stars Insider даже пишет, что в России стоит вообще воздержаться от шуток. Для них особенно обидны шутки над членами семьи.

7. Не говорите о политике, не критикуйте Россию. На сайте поясняется, что очень многие россияне испытывают сильную любовь к стране и верят, что их правительство сделает для нее все возможное.

Stars Insider также добавляет, что россияне гордятся своей страной и своими политиками.

8. Не принимайте подарок, пока не откажетесь. Издание пишет, что если кто-то делает вам подарок в России, вы должны сначала отказаться от него.

Как говорится на сайте, в России считается грубым, если вы сразу же примете подарок.

9. Всегда берите с собой гостинец. Stars Insider пишет, что, хотя этот обычай широко распространен во многих культурах, в России особенно оценят, если вы прихватите гостинец.

10. Мужчины не разрешают женщинам носить тяжелые вещи. Издание пишет, что русские мужчины всегда помогают женщинам нести тяжелые вещи.

Stars Insider учит, что будучи женщиной ожидайте от мужчин помощи в переносе тяжелых предметов. Для женщины нет причин обижаться из-за этого - это часть культуры.

11. Не свистите в помещении. Как сообщает издание, россияне довольно суеверны, поэтому свистеть в помещении считается дурным предзнаменованием. (Не будет денег!)

12. Не улыбайтесь. Stars Insider пишет, что если у вас нет причин для этого, не улыбайтесь людям просто так. Сайт добавляет, что иначе россияне вам не поверят и сочтут немного глупым.