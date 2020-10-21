Бабкина похвалилась тортом, который испек для нее молодой муж

Артистка сидит за столом, она улыбается и любуется выпечкой мужа.

«Настоящее счастье вернуться домой после долгого рабочего дня. Здесь тебя ждут. Здесь в воздухе витает запах свежеиспечённого торта, приготовленного руками любимого человека. Здесь за столом собирается вся семья — дети, внуки... Дом — это место, где я набираюсь сил и энергии, это то место, куда я рвусь всей душой», 3

— откровенничает в подписи к фото с семейным застольем Бабкина.

Подписчики оценили кадр и даже по-хорошему позавидовали артистке. «Какое счастье попробовать торт, который испёк любимый человек», — написали поклонники в комментариях.

Бабкина живёт в браке с молодым музыкантом, который моложе её на 30 лет, уже почти 20 лет. Общих детей у них нет.