Звезду фильма «Большая перемена» госпитализировали

Узнав о страшном заболевании, артистка принялась писать завещание. «После смерти часто появляются какие-то родственники, начинается дележка, — откровенничала она в разговоре с журналистами. — У меня нет бриллиантов от поклонников, я все заработала сама и хотела, чтобы это досталось детям. А второе, что я должна была сделать — это записать гражданскую лирику Марины Цветаевой, которую, кроме меня, никто не читает».

К счастью, Светлане Николаевне удалось побороть недуг. Актриса прошла курс лечения в Германии, который оказался успешным. А ведь, у звезды и ранее были серьезные проблемы со здоровьем. Она признавалась, что перенесла десять операций и даже клиническую смерть. «Мальчик что-то неправильно рассчитал, дал наркоз, я перестала дышать. Он встал, развел руки и сказал: «Она не дышит». И стоит вот так. В этот момент, хочешь верь, хочешь не верь — мимо этой комнаты шел заведующий реанимацией этой больницы. И почему-то его насторожила эта тишина — все остолбенели. Он открыл дверь, понял, что происходит, а он анестезиолог был, и он вернул меня к жизни», — вспоминала Крючкова.