«С ним что-то происходит»: подруга Губина заявила, что певец не выходит из дома

Знакомые Андрея Губина бьют тревогу — звезда 2000-х не появляется на публике и никак не выходит на связь с июля этого года. Об этом изданию Popcake.tv рассказала приятельница певца Юлия.

Последний раз Андрея видели в июле, когда он впервые за много лет решил дать концерт. Тогда появление знаменитости произвело фурор — ведь последние годы о нем не было ни слуху, ни духу. Теперь же, по словам Юлии, артист заперся дома и отказывается от общения. Причина такого поведения и его самочувствие остаются неизвестными.

«Он перестал выходить из дома, он перестал читать сообщения, он перестал отвечать на звонки. Раньше такого не было ни разу. С ним что-то происходит, и мы не можем понять, что именно, и тем более узнать, как он вообще себя чувствует и нужна ли ему помощь. Двери никто не открывает, телефон недоступен, наверно будем поднимать шумиху», — рассказала подруга певца.

Подтвердить эту информацию не удалось. 5-tv.ru связался со знакомой Губина, певицей Ульяной Каракоз, но она отказалась от комментариев.