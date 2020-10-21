Авербух раскрыл причину приостановки «Ледникового периода» на Первом канале

Российский фигурист, тренер и продюсер Илья Авербух впервые рассказал, по какой причине его шоу «Ледниковый период» был поставлен на паузу. Спортивное шоу, которое вели Марат Башаров и Ирина Слуцкая, стали транслировать на первой кнопке 13 лет назад. В 2010-2011 его заменили проектом «Лед и пламень».

Спустя 8 лет Илья Авербух также представил свое шоу, в котором катались дети. В осенний сезон 2020 года на Первом канале начался показ 10-го сезона «Ледниковый период».

В юбилейном сезоне на льду схлестнулись певица Ольга Бузова, телеведущая Регина Тодоренко, певец Влад Топалов.

По словам Авербуха, за время простоя авторы шоу и команда соскучились, теперь они работают за пропущенные годы. Об этом фигурист рассказал в проекте «ОК на связи!». «В какой-то момент от “Ледникового периода” было определенное перенасыщение», – объяснил во время прямого эфира тренер.

Напомним, в новом сезоне «Ледникового периода» новые ведущие – олимпийские чемпионы Алина Загитова и Алексей Ягудин.

Как писал ранее Topnews, в середине октября стало известно о тяжелой травме фигуристки Татьяны Тотьмяниной. Во время тренировки она упала на лед и получила травму.