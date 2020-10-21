Авербух раскрыл причину приостановки «Ледникового периода» на Первом канале

Спустя 8 лет Илья Авербух также представил свое шоу, в котором катались дети. В осенний сезон 2020 года на Первом канале начался показ 10-го сезона «Ледниковый период».
В юбилейном сезоне на льду схлестнулись певица Ольга Бузова, телеведущая Регина Тодоренко, певец Влад Топалов.
По словам Авербуха, за время простоя авторы шоу и команда соскучились, теперь они работают за пропущенные годы. Об этом фигурист рассказал в проекте «ОК на связи!». «В какой-то момент от “Ледникового периода” было определенное перенасыщение», – объяснил во время прямого эфира тренер.
Напомним, в новом сезоне «Ледникового периода» новые ведущие – олимпийские чемпионы Алина Загитова и Алексей Ягудин.
Как писал ранее Topnews, в середине октября стало известно о тяжелой травме фигуристки Татьяны Тотьмяниной. Во время тренировки она упала на лед и получила травму.
Спортсменка отказалась от участия в «Ледниковом периоде». Жена Ягудина надеется, что все же сможет вернуться в популярное шоу.