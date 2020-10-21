Юлия Высоцкая: «Я не знаю, что такое быть счастливой женщиной»

47-летняя Юлия Высоцкая может похвастаться и блестящей карьерой, и счастливым браком. Сейчас актриса очень много снимается, а свободное время она проводит с Андреем Кончаловским. Как оказалось, сама звезда крайне рационально относится к своей жизни и зачастую не считает себя слишком счастливой.

«Я, как и многие, не знаю, что такое быть счастливой женщиной. У меня бывают дни, когда я очень счастлива, а бывает, когда я несчастна и не хочу иметь ничего общего с этим миром. Но это нормально, это жизнь. Она не всегда может быть идеальной», — уверена Высоцкая.

Конечно, Юлия старается радоваться мелочам. Особое удовольствие ей доставляют готовка, занятия спортом и путешествия. К тому же, Высоцкая относится к числу тех счастливчиков, которые любят свою работу.

Чаще всего звезда снимается у супруга Андрея Кончаловского. Высоцкая много раз говорила о том, что муж является ояень требовательным, но справедливым человеком.

«Кончаловский — такой режиссер, ради которого я готова на любые жертвы. Раздеться в кадре, побриться, постричься — это все мелочи. Я знаю, что если Кончаловский от меня что-то требует, значит это необходимо для создания образа. Есть такие режиссеры, которые вот просто хотят раздеть в кадре определенную актрису. Кончаловский к таким не относится: его требования всегда направлены на создание образа», — подчеркнула звезда.