Монеточка о славе, звездной болезни и недобросовестном окружении: «Обидно, что со мной так поступили»

Впервые Монеточка поняла, что она знаменита в ночь выхода альбома «Раскраски для взрослых». Диск вышел 25 мая 2018 года.

«Была волна лайков и репостов. Это стало форситься больше, чем я ожидала...» – вспоминает этот день.

Лиза вспоминает, что тогда она слышала песню «Каждый раз» практически из каждой тачки.

«Что-то в этом было ненормальное», – заметила певица.

Она отмечает, что было желание сразу записывать новый альбом, но они удержались, хотя понимали всю рабочую схему.

«Это был бы кошмар... Я рада, что мы выждали это все», – пояснила она.

Лиза Монеточка не стала скрывать, что слава в какой-то момент стала приносить ей боль. Это произошло после того, как она выступила на шоу «Вечерний Ургант».

«Мне так хотелось поделиться этой радостью... Когда пришла домой, то так получилось, что мне не с кем было поделиться... » – объяснила она.

Лиза отметила, что ей было одиноко. Артистке пришлось со всеми друзьями и знакомыми выстраивать отношения заново.

Монеточка указала, что в тот момент вокруг нее стали появляться люди, которые пользовались ей. К примеру, это был недобросовестный менеджер. Также девушка объяснила, что ее беззащитностью в тот момент воспользовался молодой человек, с которым она тогда встречалась. Лиза видела, как с ней тогда общались другие музыканты. С ней делали селфи и тыкали пальцем.

«Это не совсем комфортно и приятно было», – объяснила она.

В какой-то момент ее стала постоянно сопровождать камера. Для Лизы - это превратилось в тяжелое испытание. Она захотела это остановить. В тот период Лиза много плакала. В итоге она приняла ряд жестких решений, чтобы это остановить.

«Так обидно, что со мной так поступили», – с грустью в голосе сказала Лиза.

Она не стала скрывать, что у бывшего менеджера есть перед ней финансовый долг. Но даже его она не может получить.

«Я стараюсь относиться к этому по-философски... » – подчеркнула Монеточка.

Теперь менеджером Лизы является ее мама. Певица не отрицает, что половина ее успеха - это заслуга Вити Исаева, вместе с которым она сочиняет свои песни и который сейчас является ее возлюбленным.

Уже полгода Лиза посещает психоаналитика.

«Я чувствую, что это ускоряет мое эмоциональное развитие. Для меня это напоминает поиск сокровищ...» – призналась девушка.

Монеточка указала, что у нее диагностирована вегетососудистая дистония.

Что касается звездной болезни, то она за собой ничего подобного не замечала. Хотя, как только они с Исаевым начинали работать, то ему говорили о том, что у Монеточки развито «чсв» (чувство собственной важности). Артистка не знает откуда такие разговоры, так как такого не помнит.