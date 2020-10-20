Феноменально похудевшая певица Адель решила стать телеведущей

32-летняя певица Адель давно не появлялась на публике. Некоторое время назад она решила взять паузу в карьере. За это время Адель смогла сильно похудеть и полностью измениться внешне, а также заняться своим здоровьем, сообщает Msn.com.
На днях Адель заинтриговала поклонников и сообщила, что впервые за долгое время появится на телевидении. Как оказалось, певица появится на телевизионном шоу Saturday Night Live и попробует себя в качестве ведущей.
«Я ужасно взволнована и безумно напугана! Это будет мой первый подобный опыт! Я всегда этого хотела, поэтому закатаю рукава и полностью брошусь с головой в эту авантюру!» - поделилась своей радостью Адель.
Однако многие поклонники певицы не оценили эту новость. Пользователи надеялись, что Адель появится на телевидении и представит новую песню, ведь британская артистка уже давно не выпускала новые треки. Поклонники разочарованы, что Адель пока что не вернулась на сцену и не представила новые хиты.
«Верните нам прежнюю Адель! Хотим песен!», «Ужасное разочарование, это совсем не то, чего я ожидала», «Когда ты уже займешься музыкой?!», «Ведущих и так полно, лучше продолжай радовать нас своим творчеством», - пишут в социальных сетях поклонники Адель.