Феноменально похудевшая певица Адель решила стать телеведущей

На днях Адель заинтриговала поклонников и сообщила, что впервые за долгое время появится на телевидении. Как оказалось, певица появится на телевизионном шоу Saturday Night Live и попробует себя в качестве ведущей.

«Я ужасно взволнована и безумно напугана! Это будет мой первый подобный опыт! Я всегда этого хотела, поэтому закатаю рукава и полностью брошусь с головой в эту авантюру!» - поделилась своей радостью Адель.

Однако многие поклонники певицы не оценили эту новость. Пользователи надеялись, что Адель появится на телевидении и представит новую песню, ведь британская артистка уже давно не выпускала новые треки. Поклонники разочарованы, что Адель пока что не вернулась на сцену и не представила новые хиты.