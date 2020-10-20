Вт, 20.10.2020
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Феноменально похудевшая певица Адель решила стать телеведущей

Briti lauljatar Adele (keskel).

ФОТО: FREDERIC J. BROWN/AFP/Scanpix

32-летняя певица Адель давно не появлялась на публике. Некоторое время назад она решила взять паузу в карьере. За это время Адель смогла сильно похудеть и полностью измениться внешне, а также заняться своим здоровьем, сообщает Msn.com.

На днях Адель заинтриговала поклонников и сообщила, что впервые за долгое время появится на телевидении. Как оказалось, певица появится на телевизионном шоу Saturday Night Live и попробует себя в качестве ведущей.

«Я ужасно взволнована и безумно напугана! Это будет мой первый подобный опыт! Я всегда этого хотела, поэтому закатаю рукава и полностью брошусь с головой в эту авантюру!» - поделилась своей радостью Адель.

Однако многие поклонники певицы не оценили эту новость. Пользователи надеялись, что Адель появится на телевидении и представит новую песню, ведь британская артистка уже давно не выпускала новые треки. Поклонники разочарованы, что Адель пока что не вернулась на сцену и не представила новые хиты.

«Верните нам прежнюю Адель! Хотим песен!», «Ужасное разочарование, это совсем не то, чего я ожидала», «Когда ты уже займешься музыкой?!», «Ведущих и так полно, лучше продолжай радовать нас своим творчеством», - пишут в социальных сетях поклонники Адель.

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