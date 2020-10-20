Глюкоза заболела коронавирусом накануне отпуска

Наталья Ионова вместе с супругом, бизнесменом Александром Чистяковым отдыхает на Мальдивах. По словам певицы, в этом году отпуск для нее был особенно долгожданным, ведь ее предыдущий отдых сорвался из-за того, что она заболела коронавирусом. Грустной историей певица поделилась в Instagram.

«Очень сложно в этот раз настроиться на отпуск. Преследует неловкое чувство, что отдых в такое непростое время - это наглость! Но в этом году я ждала отпуска больше своего дня рождения. И когда дождалась заветных 14 дней летом… заболела. Коронавирусом. Прямо перед вылетом, - рассказала звезда. - И вместо отдыха на море тихо и мирно провела две недели дома, в полной изоляции от своей семьи. Рада, что всt позади, и что все испытания я перенесла легко».

В этот раз артистка отправилась в отпуск со всеми предосторожностями. Ионова закончила сниматься в картине режиссера Марюса Вайсберга «Прабабушка легкого поведения» и решила, наконец, насладиться долгожданным отпуском. Прилетев на Мальдивы, Наталья показала в сторис, как в отеле у них с мужем взяли тест на COVID-19. Сдать анализы по прилете – обязательное требование въезда в эту страну. Певица сняла видеоролик, запечатлевший, как ее мальдивскую виллу посетили медики в защитных костюмах. Врачи взяли у Глюкозы и ее мужа кровь из пальца, чтобы убедиться, что туристы здоровы.

«Безопасность – это обязательно. Все хорошо», - успокоила поклонников певица.

Пройдя все испытания, Наталья наконец расслабилась на пляже. В Instagram Глюкоза похвасталась снимками в бикини, продемонстрировав идеальное тело.

«Обожаю утро на отдыхе», - сообщила 34-летняя артистка.

В одном из постов в Instagram певица рассказала подписчикам, как добиться того, чтобы фигура, а в особенности пятая точка всегда оставалась красивой. Секрет оказался совсем простым и знакомым всем с детства. Но, как уверяет Наталья, он отлично работает.

«Приседания, и еще раз приседания», - сообщила Глюкоза.