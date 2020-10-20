Приспичило: The New Yorker отстранил журналиста, который мастурбировал во время работы

«Я совершил досадно глупую ошибку, полагая, что был за кадром», - признался Тубин.

Он принес извинения жене, семье, друзьям и коллегам. В тот момент он считал, что его не видно в Zoom.

«Я думал, что никто из участников конференции меня не увидит. Я думал, что отключил видео», - сказал он.

Инцидент произошел на прошлой неделе во время видеозвонка, который проходил между сотрудниками The New Yorker и радио WNYC. Это была симуляция выборов И сотрудники издания изображали разных именитых политиков. После был десятиминутный перерыв, а потом коллеги увидели как Тубин опустил свою камеру и удовлетворял себя. После мужчина вернулся в эфир и не подозревал, что коллеги стали очевидцами пикантной сцены.

Представители журнала уточнили, что журналиста отстранили на время расследования инцидента.

Главред The New Yorker Дэвид Ремник отметил, что они серьезно отнеслись к этому вопросу.