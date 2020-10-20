Дети ели это в 90-х и выжили: три вещи, которые современные подростки не решились бы попробовать на вкус

Нынешние тинейджеры и представить не смогут, что в лихие девяностые их предшественники употребляли это в пищу. Когда сладостей и закусок не было на прилавках в свободном доступе, приходилось импровизировать и выкручиваться.

Смола и гудрон вместо жвачки

Все мы помним «жвачки по рублю», но даже их наличие в киосках не останавливало детвору от жевания всего, что попадалось под руку и имело подходящую консистенцию. И если древесная смола вопросов не вызывает, то добываемый на стройках гудрон — такое себе средство для очищения зубов.

Ранетки с солью вместо детокс-смузи

Как только дикие яблочки достигали сантиметра в диаметре, их уже считали достойными кандидатами для употребления в пищу. Кисло-солёный вяжущий вкус ещё долго оставался на языке.

Кислые попки муравьёв вместо Skittles