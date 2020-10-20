Настя Каменских полностью разделась перед камерой и ошеломила поклонников

На этот раз Настя решила еще больше порадовать поклонников и снялась полностью обнаженной около бассейна. Настя стояла спиной к камере, но поклонники смогли оценить формы Каменских. Она подчеркивает, что не стесняется позировать на публику без одежды.

«Свобода быть собой, принятие и любовь к себе — ценнейшие дары, которые каждый человек может преподнести себе сам», - отмечает артистка.