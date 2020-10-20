Сменила длинные локоны на стильный боб-каре: 56-летняя Лолита Милявская поразила цветущим видом

Популярная певица Лолита в прошлом году сообщила о разводе со своим пятым супругом Дмитрием Ивановым. По словам 56-летнией артистки, он преследовал материальную выгоду, более того, неоднократно ей изменял. В этом году они оформили развод, однако певица не впала в уныние, наоборот, жизнь Лолиты после развода улучшилась: она заметно похудела, в ее гардеробе стали появляться стильные наряды.

Так, в своем микроблоге она показала фото с генеральным директором канала «Муз ТВ» Арманом Давлетяровым. Певица позировала в черном обтягивающем платье, которое подчеркивало ее достоинства фигуры. Стильный боб-каре и макияж с акцентом на губы дополнили эффектный образ, пишет портал Clutch.