Сергей Лазарев женится? Певец показал обручальное кольцо

Несмотря на то что Сергей Лазарев скрывает свою личную жизнь, в сети находятся поводы о ней рассуждать. Новое видео в Instagram заставило фанатов думать, что певец собрался жениться — в ролике он в многозначительном молчании демонстрирует обручальное кольцо на том самом пальце.

Но как только на него обрушился шквал поздравлений от поклонников, он объяснил, что всего лишь показал реквизит со съемок нового клипа на песню «Я не могу молчать».

Instagram @lazarevsergey

«Мне присылали свадебные танцы, флешмобы под эту песню, и я, конечно же, не мог обойти вниманием этот факт. И снял клип со свадебной тематикой!» — заявил он.