Вт, 20.10.2020
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Дом Юрия Лозы оказался построенным на арестованной земле

Юрий Лоза

ФОТО: Sharifulin Valery/ITAR-TASS

Музыкант около 19 лет не может узаконить свой земельный участок, пишет Пятый канал.

Дом музыканта Юрия Лозы, автора хита «Плот», оказался построенным на чужой земле. Музыкант рассказал, что около 19 лет не может узаконить земельный участок на Новой Риге в поселке «Балтия», так как сделка купли-продажи была нечистой по вине продавца.

«Я добросовестный покупатель, все юридически заверено, мне было сказано, что земля эта вся — чистая, что нет никаких разборок и так далее. Меня просто обманули… В нашей стране нет закона о земле, поэтому здесь идут тяжбы. Они все время выясняют, кому что принадлежит. Куча всяких-разных владельцев. Как выяснилось, та фирма, которая мне продавала землю, оказывается, не имела права ее продавать, потому что эта земля им не принадлежала, она была под судами и под арестами. Тем не менее она была мне продана», — рассказал артист.

Лоза пояснил, что подавал жалобы и иски во все инстанции, но так и не добился пока права собственности на приобретенный им в 2001 году участок. Риск проживания на такой земле в том, что однажды настоящий владелец может объявиться и заставить музыканта освободить землю, ведь это — чужой плот.

«Был уже на эфире у Соловьева с Митволем (бывший замглавы Росприроднадзора Олег Митволь). Я давным-давно веду тяжбы все эти. Мы пытаемся это сделать. Два или три раза брали уже, подавали документы куда-то, какие-то там юристы суетились. Разборки шли всевозможные, было три управляющие компании. Они там между собой судят-рядят, а я никак не могу оформить. Я обошел все инстанции, был везде, говорил: "Каким образом это можно сделать?". Но все разводят руками, говорят, поселок такой», — сетует Лоза.

Сейчас, по словам артиста, он оставил попытки самостоятельно решить проблему. В поселке есть группа собственников, которые с помощью юристов объединяют усилия для того, чтобы узаконить участки. Теперь делом Лозы занимаются эти специалисты.

«У нас в поселке оформилось домов вокруг меня куча. У нас есть дома, которые оформлены каким-то образом, а есть дома, которые не оформлены. Не дома, а земля. Поэтому, скажем, люди, которые как-то все это провели и оформили — они пользуются газом. Вот у меня не оформлена земля — я не могу пользоваться газом, хотя труба проходит мимо моего участка», — пожаловался он.

Дело в том, что все удобства в доме музыканта обустроены так, что не зависят от общих сетей. Для электроснабжения — отдельный договор, вода — из собственного колодца. Но подключить газ к незаконному участку не получается. Но бытовые вопросы интересуют Лозу далеко не в первую очередь.

«Я не хочу никаких компенсаций. Я хочу узаконить свою землю так, как узаконена земля у моих соседей», — заявил он.

Юрию Лозе в последнее время часто выпадают поводы для недовольства. Так, недавно он получил почетную грамоту за заслуги в развитии отечественной культуры и искусства от президента России Владимира Путина, но и тут остался несчастлив. Он отметил, что подал все необходимые документы, но уже год ждет ответа о присвоении звания заслуженного артиста, да все никак не дождется. Вместо этого грамоты дают.

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