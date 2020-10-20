Эстонская жена, пятеро детей и много скандалов Владимира Соловьева

20 октября Владимиру Соловьеву исполняется 57, и более 20 лет он известен как журналист, теле- и радиоведущий. Мало кто знает, что задолго до появления в эфире Владимир Рудольфович преподавал физику и занимался бизнесом. Как же ему удалось расширить сферы профессиональной деятельности, стать медийной персоной и автором более десятка книг?