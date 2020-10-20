Вт, 20.10.2020
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Эстонская жена, пятеро детей и много скандалов Владимира Соловьева

Владимир Соловьев

ФОТО: Astapkovich Vladimir/COVI

На протяжении двух десятилетий этот телеведущий остается одной из самых обсуждаемых медийных персон в России и других странах. Владимир Соловьев часто вступает в полемику с коллегами, и дискуссии перерастают в ожесточенные конфликты, пишет «Стархит».

20 октября Владимиру Соловьеву исполняется 57, и более 20 лет он известен как журналист, теле- и радиоведущий. Мало кто знает, что задолго до появления в эфире Владимир Рудольфович преподавал физику и занимался бизнесом. Как же ему удалось расширить сферы профессиональной деятельности, стать медийной персоной и автором более десятка книг?

Острые высказывания ведущего разбирали на цитаты, совета у него спрашивали многие молодые журналисты. Но хватало в звездных кругах и тех, кто откровенно критиковал Соловьева. Чем же коллеги вызвали гнев знаменитого участника теледебатов?

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