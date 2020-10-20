Назван самый страшный фильм в истории, и нет, это не «Звонок»

Платформа broadbandchoices провела исследование «Проект «Наука страха», чтобы выяснить, какой фильм ужасов самый страшный. Читайте статью, чтобы узнать какие фильмы пощекотали нервишки испытуемых.
В ходе эксперимента отслеживалась частота сердцебиения 50 человек разного возраста, просмотревших более 100 часов хорроров. После был составлен список из 35 самых страшных фильмов, первое место в котором заняла лента «Синистер» с Итаном Хоуком. На втором месте оказался хоррор «Астрал», а замыкает тройку лидеров «Заклятие».
Согласно измерениям broadbandchoices, в среднем зрительский пульс держался на отметке в 65 ударов в минуту. При просмотре «Синистера» он вырос на 32% и составил в среднем 86 ударов в минуту. Схожая средняя частота сердцебиения была у зрителей во время просмотра «Астрала», но разница была меньше. «Астрал» тем не менее может похвастаться самым высоким скачком — 136 ударов в минуту.
Первая десятка самых страшных фильмов выглядит так:
- «Синистер» — 86 ударов в минуту;
- «Астрал» — 86 ударов в минуту;
- «Заклятие» — 85 ударов в минуту;
- «Реинкарнация» — 83 удара в минуту;
- «Паранормальное явление» — 82 удара в минуту;
- «Оно» (2014 года) — 81 удар в минуту;
- «Заклятие 2» — 80 ударов в минуту;
- «Бабадук» — 80 ударов в минуту;
- «Спуск» — 79 ударов в минуту;
- «Визит» — 79 ударов в минуту.
Исследователи не брали все возможные хорроры, ограничившись 50 фильмами ужасов с наивысшим рейтингом по версии IMDb, Rotten Tomatoes и Reddit. По словам автора исследования Дэниэла Клиффорда, в связи с тем, что многие в этом году вынуждены отмечать Хеллоуин дома, они решили помочь людям «найти самые страшные с научной точки зрения фильмы из когда-либо созданных, чтобы сэкономить им время на поиск среди тысяч названий на стримингах, таких как Amazon, Netflix и Shudder». Об этом пишет TUT.BY.