Соболезнуем! Скончалась мать Федора Бондарчука, знаменитая актриса Ирина Скобцева

На 93-м году умерла актриса Ирина Скобцева. Она была последней женой режиссера Сергея Бондарчука, матерью Елены и Федора Бондарчуков. Об этом сообщается в Instagram на странице кинокомпании Art Pictures, которой руководит ее сын, пишет 5-tv.ru. Советская и российская актриса знакома миллионам зрителей.