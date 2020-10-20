Соболезнуем! Скончалась мать Федора Бондарчука, знаменитая актриса Ирина Скобцева

На 93-м году умерла актриса Ирина Скобцева. Она была последней женой режиссера Сергея Бондарчука, матерью Елены и Федора Бондарчуков. Об этом сообщается в Instagram на странице кинокомпании Art Pictures, которой руководит ее сын, пишет 5-tv.ru. Советская и российская актриса знакома миллионам зрителей.
Миллионам зрителей она знакома по ролям в таких картинах, как: «Я шагаю по Москве», «Война и мир», «Они сражались за Родину», «Мэри Поппинс, до свидания!», «Борис Годунов», «Тихий дон», «Обитаемый остров» и многим другим.