Лихие 90-е: 25 фотографий и видео, которые перенесут вас назад в прошлое

Пожалуй, девяностые — самый неоднозначный период в истории России, да и кое-что из этого было и в Эстонии. Распад СССР, крах экономики, нищета, рэкет, МММ — и это только верхушка айсберга. Тем не менее, всё больше людей с тоской вспоминают время, в котором царили дух свободы, большие надежды на светлое будущее и новые возможности.

В издании 1Gai.ru собрали для вас 25 фото и видео, которые наполнят вас приятным чувством ностальгии.

1. И начнем мы с рекламы легенды 90-х — всеми любимого растворимого напитка, который после дефолта исчез с прилавков магазинов

А в Эстонии был такой напиток? Или нет? Кто помнит?

2. «Хочешь похудеть — спроси меня, как»: тренинги менеджеров по продаже продукции Гербалайф, которая появилась в России в 1995 году

ФОТО: 1gai.ru

3. Продажа CD-дисков и кассет на капоте автомобиля

А еще в подземных переходах, да и почти на каждом шагу...

ФОТО: 1gai.ru

4. Безудержное веселье в последние годы СССР

5. А что в Доме культуры? Перед вами ­– репертуар начала 90-х

ФОТО: https://1gai.ru/

6. Тусовки на Дворцовой площади Санкт-Петербурга, 1995 год

ФОТО: https://1gai.ru/

7. Тест на возраст: а вы помните первую рекламу Sprite в России?

8. Дешево и сердито: типичный тренажерный зал

У нас еще в начале двухтысячных тренажерный зал был в школьном подвале.

ФОТО: https://1gai.ru/

9. Заставка телепрограммы «В мире животных» 1970-90-х годов

10. Универмаг «Московский» в 1990-м году — тогда перед покупателями не стояла проблема выбора

ФОТО: https://1gai.ru/

11. А теперь заглянем на утренний рынок, 1992 год

ФОТО: https://1gai.ru/

12. И в ювелирный магазин, 1998 год

ФОТО: https://1gai.ru/

13. Мобильная торговая лавка на улицах Владивостока, 1997 год

ФОТО: https://1gai.ru/

14. 90-е — эпоха игровых приставок. Поэтому мы не могли не включить в этот список рекламу Денди 1993 года

15. Техно-Петербург: участники рейва 90-х

ФОТО: https://1gai.ru/

16. В девяностые были свои рекламисты-гении. Креативная реклама ларька ТТТ 1993 года — тому подтверждение

17. Статья из газеты 1996 года о технологиях будущего

ФОТО: https://1gai.ru/

18. Счетчик на Пушкинской площади в Москве, который отсчитывал дни до 2000 года, — сразу под надписью Pepsi. 1998 год

ФОТО: https://1gai.ru/

19. Хотите почувствовать себя старым — взгляните на телефоны начала 2000-х

ФОТО: https://1gai.ru/

20. Технологии не стояли на месте. Предлагаем заглянуть в компьютерный клуб образца 2000-го года

Были такие у нас! Как сейчас помню в Таллинне подвальчик на улице Выру рядом с 48-й школой! А еще компьютерные клубы в библиотеках. Каждый раз нужно было записываться в очередь, а потом продлевать на второй час, если кто-то не приходил.

ФОТО: https://1gai.ru/

21. И снова реклама. На этот раз культовой жвачки Love is

22. Протест против открытия первого ресторана McDonald’s в Санкт-Петербурге 10 сентября 1996 года. Сегодня в культурной столице насчитывается 78 заведений

ФОТО: https://1gai.ru/

23. Концерт The Prodigy на Манежной площади в Москве 27 сентября 1997 года

ФОТО: https://1gai.ru/

24. Каталог сайтов рунета 1998 года

У меня был такой каталог и в Эстонии!

ФОТО: https://1gai.ru/

25. Ирина Салтыкова и Сергей Бодров на съемках «Брат 2», 1999 год

А кто из наших людей не помнит этот фильм?