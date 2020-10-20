«Корона? Не, не слышали»: смотрите где отдыхают эстонские селебрити в разгар второй волны пандемии

Мерлин Уускюла рассказала Рауно Мярксу в утренней программе на Retro FM, что путешествие мечты на Кипр в данный момент не так уж и сложно организовать.

«Все-таки возможность путешествовать есть. В Европе есть много популярных мест для путешествий, и одним из таких мест является Кипр. В настоящее время уровень инфицирования очень низкий, а ношение масок и другие требования вполне удобны для туристов», - сказала Мерлин, отметив, что многие продолжают путешествовать.

По словам певицы, многие опасаются путешествовать из-за запугивания со стороны СМИ и выступлений правительства, когда людям говорят, что каждый должен сидеть дома со своими семьями.

«На самом деле возможностей для путешествий предостаточно, и вы должны четко понимать, что происходит прямо сейчас. Конечно, вы должны быть готовы время от времени надевать маску и быть немного более гибкими в определенных вещах, чем обычно в этот период. Ведь когда вы прибудете по месту назначения, то можете снять маску. Сняв маску, отправляйтесь на солнце, наслаждайтесь хорошей погодой, наслаждайтесь хорошим вином и хорошей компанией. Отдых должен оставаться отдыхом», - сказала она.

Пообщавшись со шведами и британцами на отдыхе, Мерлин сказала, что, по их мнению, эстонцы боятся вируса больше, чем другие. Они же, в свою очередь, воспринимают все это спокойно, и несмотря на то, что в городе можно увидеть много людей в масках, это все же более избирательно, пишет портал Kroonika.

На Кипре есть требование не носить маску на открытом воздухе, но в помещении необходимо. Мерлин остановилась в отеле, где носить маску не требуется. Такая свобода позволяют наслаждаться отдыхом, как обычно.

Мерлин не может сравнивать ситуацию на Кипре с предыдущей, потому что она там впервые, но, по словам туристов, на этот раз туристов примерно вдвое меньше, чем обычно.

У нее также есть положительное послание для эстонцев: «Не сидите дома и отправляйтесь в путешествие. Это был очень напряженный год. Неразумно говорить людям, что они должны сидеть дома. Вы можете заболеть, если не получите солнце», - сказала она.

По мнению певицы, Кипр и Греция отличный выбор для путешествия. Во время полета самолет был полон людей, и путевку приобретать необязательно.

А самое главное, что, возвращаясь на родину не надо беспокоиться о сдаче дополнительных тестов на коронавирус, ведь на Кипре число зараженных меньше чем в Эстонии.