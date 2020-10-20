Назван топ-5 причин, почему современная молодежь не хочет заниматься сексом

Психолог-сексолог Российского научного сексологического общества Анна Котенева назвала пять самых распространенных причин, почему люди больше не хотят заниматься сексом.

КОНЧИЛИСЬ ФАНТАЗИИ

Эксперт отметила, что объективную статистику по вопросу дать сложно, поскольку в России социологические исследования по данной теме не проводятся. Однако у сексологов и социологов существует устойчивое мнение, что сейчас люди меньше заинтересованы и в браке, и в сексуальных контактах.

Интерес к теме секса снижается. Этому способствует доступность секса, он перестал быть запретным плодом. Появилось огромное количество порнографической продукции. Сексуальных фантазий сейчас практически не осталось, а они во многом являются стимулом для развития сексуальности. Сейчас нет смысла фантазировать — любой сюжет ты можешь увидеть, — рассказала специалист.

ПИВО, СЛАДОСТИ И ФАСТФУД

Как рассказала Анна Котенева, употребление некоторых продуктов приводит к снижению либидо у мужчин. Из-за большого количества гормонов в современной пище у мужчин снижается выработка тестостерона в организме. Кроме того, некоторые болезни способствуют развитию импотенции у сильного пола.

Мы едим генномодифицированную пищу, в которую добавляются гормоны, в основном это гормоны женские. Кроме того, большая охваченность пивным алкоголизмом и в целом алкоголизмом повышают у мужчин количество эстрогена в теле. Особенно много женских гормонов появляется в организме при употреблении пива, что теоретически влияет на уровень сексуального влечения, — считает сексолог.

Кроме того, снижению либидо способствуют сладости, фастфуд и чрезмерно жирная пища.

Сладкое вызывает сахарный диабет, а диабетики зачастую страдают импотенцией. Не снижением сексуального влечения, а там проблемы с осуществлением контактов, потому что диабет нарушает кровоток, в том числе кровоток в половых органах, — добавила эксперт.

ОБЩЕНИЕ В ОФФЛАЙН ТЕПЕРЬ НЕ МОДНО

По мнению сексолога, поколение, следующее за миллениалами, то есть рожденные после 1996 года, демонстрирует незаинтересованность сексом. Это происходит из-за краха культуры общения между полами. Кроме того, они предпочитают все делать в онлайне.

Сейчас общение в большой степени виртуальное. На улицах больших городов практически не встретить подростков, которые свободно знакомятся, общаются. Даже клубная культура отошла, где танцевали, знакомились, присматривались друг к другу юноши и девушки. У них знакомство и общение происходит в Сети, но они делают следующий шаг — их сексуальная жизнь также происходит в онлайн-режиме, — пояснила сексолог.

ИДЕАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР — РОБОТ

По словам Анны Котеневой, с футуристический точки зрения современные гаджеты, имитирующие ощущения от сексуального контакта, в будущем могут и вовсе вытеснить традиционное представление о сексе и сексуальности.

Уже сейчас изобретены такие устройства, которые надеваются на мужчин и на женщин, в том числе на половые органы, и ощущения от них во многом заменяют ощущения от настоящего полового контакта.

В будущем, возможно, даже не будет смысла искать партнера по своим вкусовым предпочтениям, потому что можно будет заказать готового, распечатанного на 3D-принтере. Активно развивается индустрия секс-роботов, по физиологическим параметрам подходящих на роль идеального партнера. Пока это просто куклы. Но, очевидно, это будет совершенствоваться, и можно будет по индивидуальному запросу изготовить некую модель сексуального робота, который будет делать все, что ты хочешь, отвечать всем потребностям, — рассказала сексолог.

РАЗВИТИЕ РЕПРОДУКТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Развитие технологий ЭКО и возможностей суррогатного материнства, а также прогноз ученых по созданию искусственной матки для вынашивания детей могут привести к потере интереса к сексу. По словам сексолога, сексуальное влечение обслуживает единственную функцию — размножение.