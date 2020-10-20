Пять важных советов для тех, кто недавно завел четвероногого друга

Эти несколько советов помогут вам наладить отношения с новым четвероногим обитателем дома, чтобы ваша совместная жизнь приносила как можно больше позитивных эмоций.

Приготовьтесь не спать по ночам

Все новые питомцы, как совсем маленькие, так и взрослые, первое время могут приносить много хлопот, в том числе и по ночам. Они скулят, грызут все, что попадается на глаза, и ходят в туалет, где захотят. В общем, присматривать за ними нужно не меньше, чем за детьми. К счастью, со щенками и котятами период постоянного присмотра и беспокойных ночей длится не так долго.

Занимайтесь воспитанием

Как только ваш четвероногий ребенок появился в доме, нужно начинать заниматься его воспитанием, поскольку это важная часть адаптации животного к окружающей среде и к общению с вами. Делать это можно самостоятельно с помощью книг и обучающих роликов, либо обратившись к кинологу, с кошками — к фелинологу или зоопсихологу.

Играйте и гуляйте

Время, проведенное с хозяином, для животных очень важно. Они любят и ценят наше внимание, и когда его не хватает, питомцы чувствуют себя не очень хорошо, из-за чего нередко начинаются проблемы с поведением (особенно если у вас собака или кошка активной породы). Самый показательный пример проблем с активной собакой, которой не хватает прогулок и игр — хаски, которые грызут мебель, портят одежду и обувь или роняют все, что плохо лежит.

Следите за питанием

Не стоит кормить своих питомцев тем же, что вы едите сами. Их организм во многом отличается от нашего, поэтому далеко не вся еда, которую мы прекрасно перевариваем, получая пользу и удовольствие, подходит животным. Подбор рациона из обычных продуктов («натуралки») для отдельной собаки или кошки — дело довольно сложное, поэтому, если хотите облегчить и ускорить этот процесс, приобретайте качественные промышленные корма. Старайтесь кормить животное согласно норме, ориентируясь на его вес, возраст, активность и особенности породы, чтобы ваш любимец не растолстел.

Регулярно посещайте ветеринарного врача