Письмо читательницы: откуда у людей столько денег?

«Я что-то не понимаю. 3 года прошло с окончания университета, на потоке было много приезжих (то есть своего жилья в столице у них нет - Прим.ред.). Смотрю ленту новостей - у многих однокурсников красивые интерьеры квартир с новым модным сейчас ремонтом, такую арендовать дорого, не говоря уже о том, чтобы купить. У обоих в паре машины, частые поездки, путешествия в дорогие страны - Великобритания, Япония, США, Корея. Новые гаджеты, модная одежда каждый сезон, вечные фотки из модных ресторанов, дорогие хобби... Откуда деньги? Не понимаю. Вроде зарабатываем с молодым человеком неплохо, но всё из перечисленного явно позволить не можем. Либо путешествия, либо гаджеты, и так далее. Не сказать, что кто-то взлетел карьерно (плюс-минус о многих знаем), некоторые даже звонят, просят помощи с работой, с папиками никто не живет, многие вместе с институтской скамьи. Короче, видимо что-то не так мы делаем, ничего не понимаю.