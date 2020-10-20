На чем ездит самый богатый и популярный телеведущий России - Иван Ургант? Отличный автопарк!

Иван Ургант - бессменный ведущий популярной передачи «Вечерний Ургант», которая выходит на Первом канале уже 8 лет! Эта программа ежегодно собирает огромные просмотры и получает много различных наград. Соответственно, и капитал Ивана с каждым годом только увеличивается, пишет Zen.Yandex.ru.
Давайте посмотрим какие автомобили выбрал себе человек, который может купить любой автомобиль в мире.
1. Audi Q7
Очевидно, что этот автомобиль Иван любит больше всех остальных. Именно на нем он путешествовал и по России, и по Европе.
Это отличный выбор, учитывая, что Audi Q7 полный привод, великолепная динамика, передовые системы безопасности пассажиров и просторный салон. В него с легкостью уберется вся большая семья Ивана.
Поскольку Иван является большим поклонником поездок на велосипеде, на крыше автомобиля установлены рейлинги для его крепления.
Стоимость данного автомобиля на момент покупки Иваном была около 6 миллионов рубле (по нынешнему курсу это около 66 тысяч евро).
2. Audi A8L
На бизнес-классе от Audi Иван встречается реже, чем на Q7, но всё-таки бывают случаи.
В целом, Audi A8L - прекрасный автомобиль для города. Комфортный, бесшумный, с большим количеством интеллектуальных систем, а также именно в комплектации Long есть возможность при посадке сзади, отодвинуть сиденье пассажира спереди, затем из него выдвинется специальная подножка с системой обогрева и массажем ступней.
Но при всем при этом у автомобиля полный привод и в любой комплектации бодрый двигатель.
Audi A8L считается самым высокотехнологичным и передовым бизнес-седаном на рынке.
Стоит такой автомобиль более 7 миллионов рублей (около 77 тысяч евро).
Итог
Для человека, который зарабатывает 8,5 миллионов долларов в год, это очень скромный автопарк. Иван не занимается потреблением на показ, а выбирает только те машины, которые ему действительно нужны.