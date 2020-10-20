На чем ездит самый богатый и популярный телеведущий России - Иван Ургант? Отличный автопарк!

Давайте посмотрим какие автомобили выбрал себе человек, который может купить любой автомобиль в мире.

1. Audi Q7

Очевидно, что этот автомобиль Иван любит больше всех остальных. Именно на нем он путешествовал и по России, и по Европе.

ФОТО: Instagram Ивана Урганта

Это отличный выбор, учитывая, что Audi Q7 полный привод, великолепная динамика, передовые системы безопасности пассажиров и просторный салон. В него с легкостью уберется вся большая семья Ивана.

Поскольку Иван является большим поклонником поездок на велосипеде, на крыше автомобиля установлены рейлинги для его крепления.

ФОТО: Instagram Ивана Урганта

Стоимость данного автомобиля на момент покупки Иваном была около 6 миллионов рубле (по нынешнему курсу это около 66 тысяч евро).

2. Audi A8L

На бизнес-классе от Audi Иван встречается реже, чем на Q7, но всё-таки бывают случаи.

В целом, Audi A8L - прекрасный автомобиль для города. Комфортный, бесшумный, с большим количеством интеллектуальных систем, а также именно в комплектации Long есть возможность при посадке сзади, отодвинуть сиденье пассажира спереди, затем из него выдвинется специальная подножка с системой обогрева и массажем ступней.

ФОТО: Instagram Ивана Урганта

Но при всем при этом у автомобиля полный привод и в любой комплектации бодрый двигатель.

Audi A8L считается самым высокотехнологичным и передовым бизнес-седаном на рынке.

Стоит такой автомобиль более 7 миллионов рублей (около 77 тысяч евро).

ФОТО: Instagram Ивана Урганта

Итог