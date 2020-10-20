«Чудище для сексуальных утех»: пьяные Волочкова и Джигурда ошарашили Сеть

Балерина Анастасия Волочкова известна в Сети своей любовью к шпагатам, бане и вечерним посиделкам у камина с бокалом вина. Компанию ей часто составляет не менее эпатажный друг Никита Джигурда.

Накануне Волочкова поделилась в сториз очередным таким провокационным видео, на котором балерина в футболке с надписью «Никто не уйдет отсюда девственницей» обнимается с Джигурдой. При этом явно нетрезвая парочка парочка пытается разыграть сценку из сказки «Аленький цветочек».

Правда, импровизированный сценарий в итоге оказался не столь невинным, как в книге. Потому как «дочь Волочкова» попросила у «отца Джигурды» привезти ей из дальних стран «чудище для сексуальных утех», а если уже не получится такого найти, то хоть аленький цветочек, но только очень длинный. «А у тебя он длинный вообще или нет?» – попутно интересуется балерина у Джигурды.

Однако на этом развлечения на камеру не заканчиваются. Ведь в деле Джигурда. Актер со знанием дела ощупал грудь и другие интимные места Анастасии, пояснив зрителям, насколько они великолепны. «Настоящая! Не верьте ни Собчак, ни Тине Канделаки. Грудь я щупаю, мне позволено, как батюшке. Грудь настоящая, соски настоящие», – заверил он интернет-пользователей.

Видео мгновенно разошлось по соцсетям, вызвав бурю эмоций у поклонников. Многие посчитали ролик омерзительным, а также заподозрили, что балерина явно спивается, а подобные посиделки лишь этому способствуют.