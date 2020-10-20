Опальный профессор МГИМО: Путин уйдет из политики в 2021 году, он серьезно болен

На фоне происходящих в России изменений, связанных с внесением изменений в Конституцию РФ и «обнуления» сроков президентства Владимира Путина эксперты заговорили о том, что в стране не ожидается транзита власти, и действующий глава государства будет руководить и далее – после 2024 года.

Однако политолог Валерий Соловей считает такие действия бравадой или хорошей миной при плохо игре.

По мнению бывшего профессора МГИМО, Путин, в отличие от своих зарубежных коллег, неспроста почти перестал появляться на людях и выходить из своей резиденции.

Соловей уверен, что это все сигналы серьезных проблем со здоровьем главы государства. Отвечая на вопрос журналистов NVC Radio о реальности разговоров относительно здоровья Путина, профессор назвал странным тот факт, когда у 68-летнего человека, который последние 20 лет руководит такой непростой страной, не было бы проблем со здоровьем.

Говоря о степени фатальности этих проблем, Соловей заявил, что об этом «очень хорошо знают» врачи в Израиле.

«Израильским врачам известно, насколько серьезные проблемы со здоровьем у президента России Владимира Путина. Это о чем-то говорит?» – подчеркнул Валерий Соловей.

Он подчеркнул, что из-за состояния здоровья Путин уйдет из политики уже в 2021 году.