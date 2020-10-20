Опальный профессор МГИМО: Путин уйдет из политики в 2021 году, он серьезно болен

По словам опального профессора МГИМО, о серьезной ситуации со здоровьем президента России якобы хорошо осведомлены израильские врачи, сообщает Topnews.
Однако политолог Валерий Соловей считает такие действия бравадой или хорошей миной при плохо игре.
По мнению бывшего профессора МГИМО, Путин, в отличие от своих зарубежных коллег, неспроста почти перестал появляться на людях и выходить из своей резиденции.
Соловей уверен, что это все сигналы серьезных проблем со здоровьем главы государства. Отвечая на вопрос журналистов NVC Radio о реальности разговоров относительно здоровья Путина, профессор назвал странным тот факт, когда у 68-летнего человека, который последние 20 лет руководит такой непростой страной, не было бы проблем со здоровьем.
Говоря о степени фатальности этих проблем, Соловей заявил, что об этом «очень хорошо знают» врачи в Израиле.
Он подчеркнул, что из-за состояния здоровья Путин уйдет из политики уже в 2021 году.
Ранее TopNews писал о том, что Валерий Соловей описал, что сейчас происходит в Кремле на фоне слухов о «болезни» Путина. Также он отметил, что главе государства тяжело даже проводить встречи со своим ближайшим окружением, так как он «устает от людей».