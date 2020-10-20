Видео с «эволюцией» Коли Лукашенко в церкви набирает популярность в соцсетях

В то же время Лукашенко-младший постоянно мелькает на официальных мероприятиях рядом с отцом.

В одном из последних видео Коля Лукашенко запечатлен в момент появления Александра Лукашенко в белорусской церкви. Глава Белоруссии встречался с местным священнослужителем, когда за его спиной рядом с охраной находился сын. В TikTok вскоре появился ролик, автор которого собрал отрывки из праздничных видео с участием Коли Лукашенко, снятые за прошедшие 7 лет.

В далеком 2013 году, когда Коле было 8-9 лет, он впервые появился в церкви. Вскоре из маленького мальчика он превратился в юношу, который пользуется вниманием поклонниц.

Лейтмотивом кадров стало само мероприятие – Коля Лукашенко в церквях постоянно зажигает свечи.