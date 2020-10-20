Видео с «эволюцией» Коли Лукашенко в церкви набирает популярность в соцсетях

В соцсетях продолжают следить за жизнью 16-летнего сына главы Белоруссии Александра Лукашенко. Коля Лукашенко уже давно разбивает девичьи сердца, собирает лайки, от его имени даже ведут аккаунты в Twitter, сообщает Topnews.
В то же время Лукашенко-младший постоянно мелькает на официальных мероприятиях рядом с отцом.
В одном из последних видео Коля Лукашенко запечатлен в момент появления Александра Лукашенко в белорусской церкви. Глава Белоруссии встречался с местным священнослужителем, когда за его спиной рядом с охраной находился сын. В TikTok вскоре появился ролик, автор которого собрал отрывки из праздничных видео с участием Коли Лукашенко, снятые за прошедшие 7 лет.
В далеком 2013 году, когда Коле было 8-9 лет, он впервые появился в церкви. Вскоре из маленького мальчика он превратился в юношу, который пользуется вниманием поклонниц.
Лейтмотивом кадров стало само мероприятие – Коля Лукашенко в церквях постоянно зажигает свечи.
October 17, 2020
Одни пользователи пожалели Колю, другие же назвали его «сексуальным» и посчитали, что он далеко пойдет. После выступления оппозиции в Белоруссии стало известно о новом местонахождении сына Лукашенко. Молодой человек уехал из страны и поступил в московскую школу. Сообщается, что учиться в старшем классе он собирается под вымышленной фамилией.
@devilsswife
Теперь здесь будут ещё и эдиты🤪 ##николайлукашенко ##колялукашенко ##ямыколя ##беларусь ##лукашенко ##лукашенкоколя ##минск♬ оригинальный звук - 🇧🇾